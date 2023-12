Michelle Pfeiffer tra le star americane più note al mondo, ha raggiunto il successo al cinema accanto ad Al Pacino nel celebre Scarface. Elegante e sofisticata, a 65 anni la Pfeiffer è in forma smagliante. Ecco la sua dieta a casa e sul set.

Michelle Pfeiffer: la dieta a casa e sul set

Michelle Pfeiffer, tra le icone del cinema di Hollywood, da sempre ha affascinato per la sua eleganza e discrezione, infatti, l’attrice americana non ha mai amato la mondanità e soprattutto il gossip. Di lei si conosce soltanto la sua carriera e talento naturale dato che non ha mai frequentato una scuola di recitazione. Insicura del suo aspetto, da giovane faceva la cassiera prima di addentrarsi nei concorsi di bellezza, che vinse. Da lì in avanti fu notata da Hollywood ottenendo i primi ruoli in alcune serie televisive.

Ma è nei panni di Elvira Hancock in Scarface, diretto da Brian De Palma, che Michelle Pfeiffer è ufficialmente entrata nell’Olimpo di Hollywood da cui non è mai uscita. Oggi, a 65 anni compiuti e protagonista di nuovo film uscito quest’anno, Michelle ha scelto di affiancare alla carriera cinematografica quella imprenditoriale: Henry Rose è la linea di fragranze di cui è fondatrice e direttrice creativa. Ma come tiene così in forma dopo i 60anta, mamma di due figli, oggi entrambi trentenni? Ecco svelata la sua dieta sul set e a casa.

Nonostante la star di Hollywood non sia molto presente sui social salvo qualche post pubblicato per eventi o film, la vediamo in forma smagliante sui red carpet o come testimonial di campagne pubblicitarie e il merito è della sua dieta vegan. L’attrice di Scarface è stata vegana per molti anni e ha spiegato con entusiasmo il motivo per cui ha optato per una dieta a base vegetale.

“Mangiare questo tipo di cibo è molto più sano e si evitano molte tossine che potrebbero invecchiare la pelle e il corpo”, dice Michelle. La star, infatti, nota del benessere anche per la pelle non solo per il fisico. Amante del buon cibo e attenta alla linea, Michelle ha anche provato la dieta paleolitica. La dieta paleo di Michelle include carni magre, frutta, pesce, verdure, noci e semi. Con questa dieta Michelle evita anche cibi trasformati, cereali, legumi e latticini.

La mamma di due figli adulti conosce l’importanza dell’acqua potabile! Non la vedrai mai sorseggiare bevande zuccherate, ma soltanto acqua almeno due litri al giorno. Inoltre Michelle è anche una fan del tè verde Matcha di cui si conoscono i benefici.

La dieta di Michelle Pfeiffer: segreti della sua linea

La star di Hollywood, Michelle Pfeiffer, amata nei panni di Elvira in Scarface e anche in Grease 2, non ha mai voluto esporsi troppo sui social e nemmeno essere presente agli eventi mondani. Molto riservata, sposata da trent’anni con David Kelley da cui ha avuto due figli, Michelle non ha mai rinunciato alla sua bellezza ed è molto attenta a restare in forma. Come anticipato, la sua dieta vegana la aiuta a restare magra e tonica, insieme all’attività fisica. Ma quali sono i suoi segreti di bellezza? Eccone alcuni.

Ai suoi alimenti la star americana aggiunge il pepe di cayenna, un tipo di spezia molto piccante che può aiutare a perdere peso. Tutti gli alimenti piccanti come il pepe di cayenna, i peperoncini jalapeño contengono capsaicina che aiuta ad aumentare il metabolismo, e a bruciare qualche caloria in più.

La Pfeiffer ama godersi un bicchiere di vino, ma ammette di non esagerare mai con l’alcool nella sua dieta. Come sappiamo tra le principali fonti di grassi c’è l’alcool quindi evitandolo elimina le calorie vuote dalla dieta e si ha meno probabilità di ingrassare.

Infine, l’ex reginetta di bellezza mangia regolarmente sano, ma ogni tanto si concede qualche dolce. In alcuni post social la Pfeiffer rivela di aver mangiato un sacchetto di M&M’s alle arachidi e cucina una torta di ciliegie. “È importante avere moderazione perché privarsi può portare a una perdita e ad un aumento di peso yo-yo”.