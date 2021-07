Ci sono alcuni periodi in cui non sembra impossibile evitare abbuffate di cibo in quanto si sente spesso fame. Per ridurre il senso di fame è possibile sfruttare alcuni rimedio che risultano in grado di portare a consumare molto meno cibo durante il cibo.

Molti di questi rimedi sono del tutto naturali e possono regalare degli effetti positivi davvero incredibili. Scopriamo quali sono le migliori soluzioni antifame.

Cacao come soluzione antifame

Il cacao è in grado di aumentare il senso di sazietà in modo del tutto naturale. All’interno del cacao c’è una sostanza di nome teobromina che può dare una mano a perdere peso in modo naturale in quanto stimola direttamente il tessuto adiposo e accellera la termogenesi.

Il cacao è in grado anche di ridurre la fame nervosa in quanto stimola la serotonina.

La presenza di altre sostanze riescono a migliorare il metabolismo e ad aumentare il senso di sazietà.

Mangiare fibre solubili come soluzione antifame

Mangiare alimenti ricchi di fibre solubili aiuta ad aumentare il senso di sazietà. Proprio per questo motivo è bene consumare frutta, verdura, legumi e fiocchi di avena che ne contengono grandi quantità. In caso di necessità le fibre si possono assumere anche come integratori.

Le fibre solubili sono anche capaci di assorbire meno zuccheri e consentono di abbassare la glicemia.

Di conseguenza sono in grado di migliorare la linea di chi ne consuma buone quantità.

Griffonia: soluzione antifame in caso di nervosismo

La griffonia è un rimedio naturale in grado di ridurre il nervosismo e di conseguenza è utile per chi soffre di fame nervosa. Questo prodotto aumenta i livelli di serotonina e di conseguenza migliora l’umore allontando anche l’appetito e le conseguenti abbuffate.

Assumendo integratori a base di griffonia si riesce a combattere anche il grasso accumulato sul girovita e sulla pancia in quanto questo è sintomo di un eccesso di carboidrati.