Alimentare correttamente il proprio cane è una sfida quotidiana: le crocchette standard forniscono nutrienti indispensabili, ma spesso mancano di gusto, idratazione e di una fonte di proteine di alta qualità. Mixer Crocc nasce proprio per colmare queste lacune, offrendo un integratore naturale che arricchisce le crocchette con carne, pesce e una salsa vegetale a base di tapioca. Grazie a una formula mono-proteica e priva di cereali, il prodotto è pensato per cani di tutte le taglie, anche quelli con intolleranze alimentari.

Ingredienti di prima scelta: carne, pesce e salsa vegetale

Ogni lattina di Mixer Crocc contiene almeno il 40% di proteine provenienti da tagli pregiati: petto di pollo, trancio di tonno, salmone, polpa di manzo e altre parti nobili dell’animale. Queste fonti sono cotte secondo processi delicati, preservando sapore e valore biologico. La salsa vegetale, realizzata con tapioca, aggiunge una consistenza morbida e un profumo genuino, ideale per inumidire le crocchette senza ricorrere a conservanti artificiali. Il risultato è un prodotto completamente naturale privo di additivi, la cui differenza si percepisce al primo annusare.

Vantaggi pratici per il cane e per il proprietario

L’integrazione con Mixer Crocc porta diversi benefici tangibili. Prima di tutto, il gusto delle crocchette migliora notevolmente: il profumo di vera carne stimola l’appetito anche nei cani più schizzinosi. In secondo luogo, le proteine di alto valore nutrizionale riducono la necessità di grassi e carboidrati in eccesso, contribuendo a mantenere un peso ideale. Inoltre, la salsa vegetale apporta circa il 60% di umidità, aiutando il cane a soddisfare il fabbisogno di liquidi quotidiano. Grazie all’elevata freschezza degli ingredienti, il mix è ricco di vitamine, lipidi e antiossidanti naturali, facilitando la digestione e promuovendo un intestino sano.

Come utilizzare Mixer Crocc: la guida passo passo

1. Versare e mescolare apri la lattina, versa la quantità consigliata sulla porzione di crocchette e mescola fino a ottenere un compendio omogeneo. La salsa avvolgerà ogni granulo, garantendo che carne, pesce e verdure si integrino perfettamente.

2. Rispetto delle dosi giornaliere Mixer Crocc è un alimento complementare, da somministrare insieme a un mangime completo. Consulta la tabella delle dosi – solitamente 1-2 cucchiai per 5 kg di peso corporeo – per adeguare la quantità in base a razza, età e attività fisica. Per piani personalizzati, è possibile contattare il nostro nutrizionista, fornendo razza, peso e eventuali intolleranze.

Domande frequenti sulla dieta mista secca-umida

Mixare cibo secco e umido può creare problemi di digestione? Gli studi scientifici non supportano l’idea che tempi di digestione differenti siano dannosi. Lo stomaco del cane, con un pH compreso tra 1 e 2, è progettato per gestire sia alimenti con alto contenuto d’acqua (60-80%) sia quelli secchi (7-10%). Enzimi come pepsina e lipasi gastrica garantiscono una degradazione efficace di proteine e grassi, indipendentemente dall’umidità.

L’apporto di umidità influisce sulla consistenza delle feci? Un maggior contenuto di liquidi favorisce feci più morbide e regolari, poiché l’acqua viene riassorbita nella parte finale dell’intestino. Una dieta equilibrata, che combina crocchette e Mixer Crocc, aiuta a mantenere una buona idratazione senza causare diarrea.

Perché le proteine sono cruciali? Le proteine forniscono gli amminoacidi essenziali per la crescita, il mantenimento della massa muscolare e la produzione di cellule del sangue. Fonti animali come carne e pesce hanno un elevato valore biologico cioè soddisfano la maggior parte delle esigenze amino-acidiche del cane. Un apporto adeguato – almeno il 18% del fabbisogno totale – è fondamentale per cani attivi, in lattazione o in fase di crescita.

Consulenza nutrizionale su misura

Ogni cane è unico: la razza, il peso, l’età e le eventuali intolleranze influiscono sul fabbisogno nutrizionale. Il nostro nutrizionista è a disposizione per valutare il profilo del tuo animale e suggerire la quantità ideale di Mixer Crocc da aggiungere alle giornate. Puoi inviare una breve descrizione del tuo cane – includendo razza, peso e eventuali allergie – e ricevere un piano alimentare personalizzato, pronto a ottimizzare salute, energia e benessere del tuo amico a quattro zampe.

Grazie alla sua composizione mono-proteica e grain-free è un alleato sicuro per cani di tutte le età. Contatta subito il nostro nutrizionista per una consulenza gratuita e scopri come trasformare la routine alimentare del tuo cane in un’esperienza gustosa e salutare.