La transizione verso la menopausa porta con sé una serie di cambiamenti ormonali che, se non gestiti, possono compromettere la salute cardiovascolare. La diminuzione degli estrogeni riduce la capacità del fegato di eliminare il colesterolo LDL e indebolisce l’elasticità delle arterie, creando le condizioni ideali per l’accumulo di placche aterosclerotiche. In questo contesto, le donne possono vedere un aumento significativo dei valori di colesterolo, con conseguente crescita del rischio di infarto e ictus.

Tra le varie strategie nutrizionali proposte, la dieta Portfolio si distingue per la sua attenzione esclusivamente vegetale e per l’uso mirato di componenti dimostrate scientificamente, quali steroli vegetali, fibre solubili e proteine di legumi. Questo regime alimentare non è solo una moda, ma una risposta clinica studiata per contrastare la dislipidemia tipica della fase post-menopausale, offrendo un’alternativa efficace a chi desidera limitare l’assunzione di farmaci.

Menopausa e impatto sul profilo lipidico

Durante gli anni fertili, gli estrogeni favoriscono la vasodilatazione, mantengono la flessibilità vascolare e facilitano il metabolismo epatico del colesterolo. Quando i livelli ormonali calano, il fegato perde parte della sua capacità di rimuovere il LDL mentre le pareti arteriose si irrigidiscono, rendendo più difficili i processi di ricostruzione endoteliale. Il risultato è un ambiente pro-infiammatorio che accelera la formazione di placche, soprattutto se associato a fattori di rischio aggiuntivi come sedentarietà, fumo o consumo elevato di grassi saturi.

Studi epidemiologici hanno documentato che le donne in post-menopausa presentano in media un aumento del 10-15% dei livelli di LDL rispetto alle controparti pre-menopausali. Questo incremento non è trascurabile, poiché è correlato a un rischio cardiovascolare di circa il 30% più alto, rendendo imprescindibile l’intervento dietetico o farmacologico mirato.

Principi fondamentali della dieta Portfolio

Il cuore della dieta Portfolio è la combinazione sinergica di tre gruppi alimentari chiave: steroli vegetali (circa 2 g al giorno), fibre solubili (minimo 7 g al giorno) e proteine di legumi. Gli steroli, presenti in oli vegetali, frutta secca e semi, competono con il colesterolo per l’assorbimento intestinale, riducendone l’ingresso nel circolo ematico di circa il 10-12%. Le fibre solubili, come il beta-glucano di avena e orzo, formano un gel viscoso che lega gli acidi biliari, costringendo il fegato a utilizzare più colesterolo per la loro sintesi.

Parallelamente, le proteine vegetali forniscono aminoacidi essenziali senza aumentare il carico di grassi saturi. Legumi, soia, lenticchie e ceci non solo riducono l’assunzione di proteine animali, ma offrono anche fitonutrienti con azioni antiossidanti. Insieme, questi elementi mantengono stabile il colesterolo HDL garantendo così una rimozione efficace delle lipoproteine a rischio.

Alimenti consigliati e quelli da limitare

Per implementare correttamente il regime, è necessario costruire i pasti attorno a quattro pilastri: legumi (fonte primaria di proteine), cereali integrali (avena, orzo, farro) per le fibre, semi oleosi e frutta secca per gli steroli, e una varietà di ortaggi stagionali per vitamine e minerali. L’uso di olio extravergine d’oliva come condimento è preferibile rispetto a grassi animali, margarina o oli raffinati, che aumentano la quota di grassi saturi.

Al contrario, vanno evitati o drasticamente limitati burro, strutto, carni lavorate, formaggi ad alto contenuto di grassi, snack confezionati e prodotti da forno raffinati. Questi alimenti non solo forniscono pochi steroli e fibre, ma introducono anche acidi grassi trans e saturi, controproducenti per il profilo lipidico.

Come organizzare il piano alimentare quotidiano

Colazione privilegia una base ricca di fibre, ad esempio fiocchi d’avena arricchiti con 30 g di frutta secca o semi di lino macinati. Accompagna con yogurt greco scremato o una bevanda vegetale fortificata per assicurare proteine di alta qualità. Inserisci una porzione di frutta fresca intera per aumentare l’apporto di vitamina C e antiossidanti.

Pranzo e cena costruisci il piatto partendo da una generosa porzione di verdure di tutti i colori, seguita da una fonte di carboidrati integrali (cereali, legumi o patate) e da una porzione di proteine vegetali (legumi, tofu o tempeh). Se gradisci il pesce, sceglilo 2-3 volte a settimana al posto di carni rosse, preferendo specie ricche di omega-3. Condisci con 1-2 cucchiai di olio extravergine d’oliva e, se lo desideri, una spolverata di semi di sesamo o di girasole per aumentare gli steroli.

Spuntini opta per frutta intera, una piccola manciata di noci o una barretta di cereali integrali a base di avena. Evita dolci industriali e patatine, poiché questi prodotti apportano calorie vuote e pochi nutrienti utili. Se hai bisogno di più energia, una piccola porzione di hummus con bastoncini di carota può fornire proteine e fibre senza elevare i grassi saturi.

Oltre all’alimentazione, è fondamentale includere attività fisica aerobica di media intensità per almeno 150-180 minuti a settimana, suddivisi in sessioni da 30-40 minuti. Camminata veloce, nuoto, ciclismo o cyclette sono ottime scelte per migliorare il profilo lipidico e mantenere la massa muscolare. Infine, un monitoraggio periodico dei valori ematici (LDL, HDL, trigliceridi) ogni 8-12 settimane permette di valutare l’efficacia del piano e di adeguarlo tempestivamente, in collaborazione con il proprio medico.