In un mondo in cui il tempo è sempre più prezioso, la ricerca del benessere non può più dipendere da ore interminabili passate in palestra. Da questa esigenza nasce Neovis, un’innovativa disciplina estetico-sportiva e riabilitativa completamente Made in Italy, che promette risultati scientificamente misurabili in soli 15 minuti. Un connubio perfetto tra tecnologia, design e scienza che sta cambiando il modo di concepire il fitness.

La nuova frontiera del benessere Made in Italy

Neovis nasce dall’incontro tra ingegno italiano e ricerca scientifica. Ispirata all’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci — simbolo di equilibrio e perfezione — questa tecnologia brevettata rappresenta una sintesi unica di equilibrio, proporzione e innovazione biomeccanica. Grazie al dispositivo ERA.0, Neovis permette di racchiudere l’efficacia di un’ora di allenamento tradizionale in soli 15 minuti, con risultati tangibili su forza, tonicità e metabolismo. Il segreto di Neovis è il suo sistema motorizzato intelligente, che si adatta in tempo reale alla forza muscolare di ogni individuo. Un software di controllo regola i carichi e i tempi di tensione in base alle risposte del corpo, ottimizzando le quattro fasi fondamentali della contrazione muscolare: concentrica, eccentrica, isometrica e progressiva. Il risultato è un allenamento personalizzato e sicuro, capace di stimolare al massimo l’attivazione neuromuscolare, migliorare il metabolismo e ridurre lo stress articolare.

Per chi è pensato Neovis

Uno dei punti di forza di Neovis è la sua versatilità: si adatta a ogni età, livello di forma fisica e obiettivo personale.

• Over 50: aiuta a contrastare la perdita di massa muscolare (sarcopenia) e a migliorare equilibrio, postura e autonomia motoria. In soli 15 minuti, il corpo viene riattivato in profondità, restituendo energia e vitalità senza stress né dolore.

• Chi ha poco tempo: perfetto per chi conduce una vita frenetica ma non vuole rinunciare al benessere. Le sedute brevi si inseriscono facilmente tra un impegno e l’altro, persino durante la pausa pranzo.

• Percorsi riabilitativi: grazie alla precisione biomeccanica e alle modalità eccentriche e isocinetiche, Neovis è ideale anche per chi sta recuperando da un infortunio o da un intervento chirurgico. Il sistema adatta la resistenza al corpo — e non viceversa — favorendo un recupero naturale e progressivo.

• Controllo del peso e rimodellamento: le sedute Neovis stimolano il metabolismo e l’ossidazione dei grassi, favorendo una riduzione della massa grassa e un incremento della massa magra in modo sicuro e scientifico.

• Atleti e sportivi: per chi desidera migliorare la performance e prevenire infortuni, Neovis diventa un vero e proprio laboratorio di potenziamento. Il controllo digitale consente di lavorare su forza esplosiva, gesto atletico e resistenza, con un monitoraggio costante dei risultati.

• Stretching e mobilità: programmi specifici di allungamento controllato migliorano postura, elasticità e coordinazione, contribuendo al rilassamento e al riequilibrio muscolare.

In sintesi, Neovis non è solo un sistema di allenamento, ma un percorso completo di prevenzione e benessere, adatto a chiunque desideri migliorare la propria forma fisica, la postura o la qualità della vita.

Tecnologia e scienza al servizio del corpo

Ogni centro Neovis è dotato di strumenti avanzati per monitorare scientificamente i progressi:

• Analisi BIA per la composizione corporea (massa magra, grassa, acqua e metabolismo);

• Misurazioni antropometriche e posturali;

• Test di forza, resistenza e recupero;

• Schede digitali personalizzate e report comparativi;

• Piani alimentari e programmi di integrazione dedicati. Grazie a questi strumenti, ogni cliente può seguire un percorso di miglioramento misurabile e trasparente: il progresso non è più solo percepito, ma dimostrato con dati concreti.

Un’esperienza flessibile, automatizzata e su misura

Un altro grande vantaggio di Neovis è la gestione “Pay for Use”: si paga solo ciò che si utilizza, con pacchetti a minuti che non scadono mai. Ogni seduta da 15 minuti viene scalata automaticamente, offrendo massima libertà e flessibilità. Inoltre, i centri Neovis sono accessibili H24, 7 giorni su 7. Ogni cliente dispone di un codice personale che attiva il proprio programma in totale autonomia: il sistema riconosce l’utente, imposta automaticamente gli esercizi e adatta carichi e intensità. Tutto avviene in modo sicuro, guidato e tecnologicamente assistito.

Una disciplina che allunga la vita

Neovis non è una palestra tradizionale: è una disciplina scientifica di movimento e salute che punta a migliorare la qualità e la durata della vita. Con oltre 5.000 trattamenti documentati, rappresenta un modello di fitness accessibile, sicuro e adatto a tutti. Riduzione della massa grassa, miglioramento della forza e della postura, incremento dell’energia e del metabolismo: in soli 15 minuti, Neovis rivoluziona il modo di prendersi cura del proprio corpo. In un’epoca in cui il benessere si misura anche in tempo, Neovis dimostra che bastano pochi minuti per trasformare completamente la propria forma fisica e mentale. Un’innovazione tutta italiana che unisce scienza, tecnologia e amore per il corpo umano: la nuova frontiera del fitness scientifico Made in Italy.