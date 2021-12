Nutrizione sana: come prepararsi alle festività

La nutrizione sana è alla base di una vita all’insegna della salute e il benessere psicofisico. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come modificare la propria dieta e prepararsi in modo giusto alle festività.

Nutrizione sana

Una vita all’insegna della salute e il benessere psicofisico è la conseguenza di uno stile di vita sano, del quale fanno parte il modo in cui una persona si approccia alla vita stessa, ai suoi problemi e ai suoi drammi, e il modo in cui una persona vive la vita, in generale. Sicuramente, può ritenersi uno stile di vita sano quello di una persona che affronta i problemi senza eccessiva preoccupazione, che si allena regolarmente per mantenersi energico e in forma, che dorme bene e che mangia sano.

La nutrizione sana è il segreto per prevenire la contrazione di una serie di patologie, anche serie, legate al peso in eccesso, conseguenza di una cattiva alimentazione, ma anche di molto altro ancora. In vista delle festività natalizie, poi, seguire una dieta corretta è essenziale per potersi godere il Natale con la propria famiglia, gustando le delizie della tavola senza sensi di colpa.

Nutrizione sana: consigli utili

Un’alimentazione ricca e variegata, povera di cibi altamente calorici e proteici, favorisce la perdita di peso, il mantenimento del peso forma ottimale e, se seguita nel tempo, anche la purificazione e depurazione del proprio organismo. Sebbene questo sia infatti in grado di difendersi da solo, mangiare bene è estremamente importante affinché garantire un supporto ulteriore.

Una dieta a base di frutta e verdura, da consumare regolarmente in almeno cinque porzioni al giorno, legumi, carni bianche e pesce, che includa la consumazione di uova, formaggi, pasta, riso e patate in modo limitato e che escluda la consumazione del cosiddetto “cibo spazzatura” è la nutrizione sana per eccellenza, da seguire nel periodo pre e post natalizio affinché preservare il proprio benessere psicofisico.

Nutrizione sana: integratore

