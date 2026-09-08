Logistica immobiliare 2026: trend, investimenti e innovazione con Andrea Benvenuti

Nel dinamico mondo dello sviluppo immobiliare logistico, la capacità di coniugare visione strategica, attenzione alle persone e rispetto per il territorio definisce i veri leader. Andrea Benvenuti, Amministratore Delegato e Socio Fondatore di Logistics Capital Partners, offre uno sguardo approfondito sulle sfide e le opportunità del settore, condividendo la sua esperienza e i valori che guidano la sua leadership.

La logistica non è più vista semplicemente come un asset class, ma come un’infrastruttura strategica capace di influenzare la crescita dei territori e sostenere l’industria. Con un mercato che supera i 50 milioni di metri quadrati in Italia, la domanda di spazi logistici è in costante crescita, ma con nuove esigenze e sfide. La sostenibilità, la tecnologia e la selezione degli immobili stanno diventando elementi chiave per il successo.

La leadership e la visione strategica

Andrea Benvenuti inizia la sua giornata con un momento di condivisione familiare, un rituale che riflette i valori umani che guidano la sua leadership. Descrive se stesso come una persona allegradeterminata e ambiziosa qualità che traspaiono nel suo approccio al lavoro, che definisce molto sfidante.

La sua giornata lavorativa inizia con un gesto simbolico: accendere le luci e il computer. Benvenuti è una persona da cantiere dove preferisce trascorrere il suo tempo piuttosto che in ufficio o in riunioni. L’abitudine a cui non rinuncerebbe mai è quella di parlare quotidianamente con i suoi collaboratori, un aspetto fondamentale per costruire fiducia e coesione all’interno del team.

Per Benvenuti, essere un leader significa saper guidare con l’esempio. La capacità di ascoltare e di mettersi in prima linea a fianco dei propri uomini è una qualità che non può mai mancare in chi guida un team. La fiducia, la determinazione e la capacità di credere in quello che si fa sono elementi essenziali per affrontare le sfide professionali.

Sostenibilità e innovazione tecnologica

La sostenibilità è diventata una richiesta del mercato, ma anche una responsabilità dei developer. Gli immobili logistici moderni devono rispondere a esigenze sempre più articolate, combinando posizione strategica, infrastrutture, tecnologia, efficienza e disponibilità di personale qualificato.

L’automazione e l’intelligenza artificiale stanno accelerando la trasformazione dei processi logistici e la riorganizzazione degli spazi. La disponibilità di forza lavoro qualificata è un elemento sempre più importante nelle decisioni di localizzazione degli operatori della logistica e del trasporto merci.

Benvenuti sottolinea l’importanza di aprire le proprie esperienze a contesti internazionali, un percorso che ripaga enormemente in termini di crescita personale e professionale. La sfida più difficile nello sviluppo di un grande hub logistico oggi è ottenere i permessi per costruire; una volta ottenuti quelli, il resto diventa più semplice.

Il ruolo dell’Italia nel mercato europeo

L’Italia ha un ruolo sempre più importante nello sviluppo della logistica europea. La sua conformazione geografica e le specifiche necessità distributive la rendono una frontiera fondamentale per sviluppatori e investitori. La posizione strategica degli immobili logistici è decisiva, ma non rappresenta sempre l’unica priorità.

La logistica è diventata una delle infrastrutture più strategiche per l’economia, poiché l’intero mondo ruota attorno alla distribuzione dei prodotti. Oggi siamo ultraconnessi, facciamo ordini e ci aspettiamo che arrivino immediatamente: questa è la logistica.

Dietro un hub moderno c’è una grande attenzione rivolta ai lavoratori. Una delle esperienze professionali di Benvenuti gli ha insegnato che il lavoratore deve essere messo sempre in cima alla catena del valore. Realizzare un progetto su misura per un cliente significa saper ascoltare i bisogni del cliente e saperli trasformare in un prodotto che funzioni sia per lui che per noi.

La leadership, la visione strategica e la capacità di esecuzione sono elementi fondamentali per affrontare le sfide future e cogliere le opportunità offerte dal mercato. La logistica immobiliare è in continua evoluzione, e la capacità di adattarsi e innovare sarà decisiva per il successo.