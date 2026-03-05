Obesità in Italia: la Carta di Erice 2026 come svolta per la presa in carico

4 marzo 2026 a Roma: in occasione della Giornata mondiale dell’obesità si è svolto un incontro istituzionale e scientifico volto a rilanciare la risposta italiana all’obesità. L’iniziativa, promossa dall’onorevole Daniela Sbrollini e dall’Intergruppo parlamentare Obesità, Diabete e malattie croniche non trasmissibili, con il supporto della World Obesity Federation, ha ufficializzato la presentazione della Carta di Erice 2026. Dal punto di vista tecnico, la Carta propone un modello di governance integrata per ridurre il divario tra norme e accesso alle cure su tutto il territorio nazionale.

Come funziona

La Carta di Erice 2026 articola un quadro operativo per coordinare politiche sanitarie, ricerca e servizi clinici. Dal punto di vista tecnico, l’architettura si basa su tre livelli: prevenzione nella comunità, diagnosi precoce e percorsi terapeutici standardizzati. I benchmark mostrano che l’integrazione verticale tra servizi territoriali e ospedalieri è indispensabile per garantire equità di accesso. Il documento suggerisce inoltre sistemi di monitoraggio nazionale basati su indicatori clinici e di processo.

Vantaggi e svantaggi

Tra i vantaggi, la Carta promuove l’armonizzazione dei percorsi terapeutici e la centralità del paziente nelle decisioni cliniche. Le performance indicano potenziali riduzioni delle disuguaglianze regionali e miglioramenti negli esiti a medio termine. Tra gli svantaggi, la transizione richiede investimenti strutturali e formazione specialistica. Nel settore tech è noto che l’implementazione di sistemi di monitoraggio richiede interoperabilità dei dati e protocolli condivisi, aspetti costosi e complessi da realizzare.

Applicazioni pratiche

La Carta propone interventi concreti nelle scuole, nei servizi di medicina generale e nei centri specialistici. Esempi pratici includono programmi di screening comunitario, percorsi riabilitativi multidisciplinari e accesso a terapie farmacologiche e chirurgiche secondo linee guida aggiornate. Dal punto di vista tecnico, l’adozione di cartelle cliniche elettroniche condivise favorisce la continuità di cura e la valutazione dei risultati clinici.

Il mercato

Il contesto politico e sanitario italiano vede coinvolti istituzioni pubbliche, società scientifiche e associazioni dei pazienti. I principali attori offrono soluzioni per prevenzione, diagnostica e cura, con un crescente interesse per tecnologie digitali e programmi di telemedicina. I benchmark mostrano un aumento degli investimenti in strumenti di gestione dei pazienti cronici, ma la sostenibilità economica resta un nodo centrale nelle trattative tra Regioni e ministero della Salute.

Prospettive

La Carta di Erice 2026 definisce linee di lavoro e indicatori per valutare l’implementazione nel breve e medio termine. Le performance indicate prevedono monitoraggi annuali e relazioni pubbliche sugli esiti clinici. I prossimi passaggi includono l’adozione di protocolli regionali e la definizione dei finanziamenti necessari; lo sviluppo atteso è la prima valutazione dei risultati entro dodici mesi.

Perché serve una carta: il quadro epidemiologico e sociale

La proposta di una carta nazionale nasce anche dalla necessità di uniformare protocolli regionali e finanziare interventi mirati, proseguendo quanto stabilito nell’incontro istituzionale. Dal punto di vista tecnico, l’obiettivo è ottenere indicatori comparabili e una prima valutazione dei risultati entro dodici mesi.

I dati evidenziano un problema esteso. Secondo l’Italian Barometer Obesity Report 2026 il 11,8% della popolazione adulta italiana convive con obesità. Tra i bambini di 8-9 anni il 19% è in sovrappeso e il 9,8% è obeso. A livello internazionale la World Obesity Federation stima oltre un miliardo di persone con obesità e proietta un impatto economico di 3,23 trilioni di dollari entro il 2030.

La crescente diffusione dell’obesità riflette disuguaglianze territoriali e fattori ambientali che spostano l’esordio della malattia in età sempre più giovani. Il fenomeno risulta più marcato nelle aree con maggior svantaggio socioeconomico. Dal punto di vista tecnico, l’insieme di abitudini alimentari, progettazione urbana e limitata opportunità di movimento configura un ambiente obesogenico che favorisce l’aumento di incidenza e prevalenza. I dati suggeriscono la necessità di interventi sistemici e coordinati, volti a integrare politiche sanitarie, urbanistiche e sociali per ridurre il carico di malattia e le disuguaglianze correlate.

Disuguaglianze territoriali e fattori ambientali

Le differenze tra regioni e tra contesti socioeconomici emergono con chiarezza. Il fenomeno è più pronunciato nelle aree meridionali e nei contesti svantaggiati. L’ambiente definito obesogenico — caratterizzato da diete di scarsa qualità, spazi urbani che limitano l’attività fisica e stili di vita sempre più sedentari — ha anticipato l’insorgenza della malattia nelle fasce di età più giovani. Le evidenze cliniche e sociali indicano l’urgenza di interventi preventivi e di politiche che riducano l’esposizione a tali fattori ambientali.

I pilastri della Carta di Erice 2026

La Carta, promossa dalla Società Italiana dell’Obesità (SIO) e sottoscritta da oltre venti organizzazioni scientifiche e istituzionali, definisce l’obesità come una malattia cronica, recidivante e complessa. Il documento individua tre assi strategici: l’inclusione nei Livelli Essenziali di Assistenza, il contrasto allo stigma e lo sviluppo di reti multidisciplinari. Dal punto di vista tecnico, l’architettura si basa su percorsi integrati che connettono servizi clinici, supporti psicologici e interventi di comunità. Le performance delle reti dovranno essere monitorate con indicatori clinici e di equity per verificarne l’efficacia.

Inclusione nei LEA e uniformità di accesso

Per garantire equità sul territorio, il riconoscimento legislativo deve tradursi in percorsi realmente rimborsabili e omogenei. La Legge n. 149/2026, proposta dall’onorevole Roberto Pella, ha formalmente incluso l’obesità tra le patologie riconosciute. Tuttavia, la Carta richiede che tale riconoscimento si rifletta concretamente nell’accesso alle cure e nella sostenibilità per il Servizio Sanitario Nazionale. I criteri di rimborso, i percorsi assistenziali e i capitoli di spesa devono essere uniformati tra le regioni. Si attende l’emanazione di linee guida nazionali che definiscano procedure, indicatori e responsabilità operative.

Modello di presa in carico: multidisciplinarità e ruolo della farmacia

Gli esperti sottolineano la necessità di un approccio integrato che combini nutrizione, cura medica e supporto psicologico. Il professor Alberto Siracusano evidenzia che l’obesità va trattata come una condizione psicosomatica e richiede interventi coordinati tra medici di base, specialisti, psicologi e servizi territoriali. Dal punto di vista tecnico, l’architettura si basa su percorsi integrati, cartelle cliniche condivise e protocolli interdisciplinari per garantire continuità di cura. Le farmacie territoriali possono svolgere funzioni di prima presa in carico, monitoraggio e referral verso i centri specialistici.

Farmacia dei servizi e medicina di base

La farmacia dei servizi è indicata come primo punto di contatto per identificare bisogni sanitari e orientare i pazienti verso percorsi diagnostici e terapeutici. Dal punto di vista operativo, il farmacista può affiancare il medico di medicina generale nel monitoraggio delle terapie e nel favorire l’aderenza ai programmi di cura. I benchmark mostrano che l’integrazione dei servizi territoriali riduce la frammentazione dell’assistenza. L’architettura proposta prevede inoltre il coinvolgimento dell’attività fisica adattata nei percorsi terapeutici, con iniziative orientate alla futura rimborsabilità.

Combattere lo stigma e promuovere una cultura corretta

La Carta sottolinea la necessità di un linguaggio scientificamente accurato per superare pregiudizi che limitano l’accesso ai servizi sanitari. EASO e istituzioni italiane hanno elaborato una tassonomia per fornire un vocabolario condiviso. Tale strumento è pensato per operatori, pazienti e cittadini e mira a favorire comunicazioni rispettose e basate sulle evidenze. Dal punto di vista tecnico, una terminologia uniforme facilita il coordinamento clinico e i percorsi di cura, migliorando la qualità dell’assistenza e la partecipazione dei pazienti.

I rappresentanti istituzionali, tra cui il Ministro della Salute Orazio Schillaci, hanno sottolineato che il riconoscimento formale dell’obesità non è un atto simbolico. Esso rappresenta il presupposto per risposte cliniche efficaci e per l’organizzazione di percorsi terapeutici integrati. Figure come Silvio Buscemi, Andrea Lenzi, Raffaella Buzzetti, Luca Busetto e Paolo Sbraccia hanno richiamato l’urgenza di tradurre le dichiarazioni in strutture operative concrete. Tra le proposte principali figurano reti regionali di centri multidisciplinari, programmi specifici per l’infanzia e politiche di prevenzione mirate.

Per rendere operativo quanto indicato dalla Carta di Erice 2026 serve un impegno prolungato e coordinato tra istituzioni, comunità scientifica e società civile. Dal punto di vista tecnico, la priorità consiste nell’istituzione di percorsi assistenziali omogenei e nel finanziamento stabile di servizi multidisciplinari. I prossimi passaggi prevedono la definizione di protocolli clinici condivisi, investimenti nelle competenze territoriali e il monitoraggio degli indicatori di accesso e di esito clinico, utili per valutare l’impatto sull’equità delle cure e sulla sostenibilità del sistema sanitario.