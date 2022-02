L’olio d’oliva non è solo un ingrediente con cui preparare gustose ricette, ma è anche un vero e proprio elisir di bellezza e salute per la pelle. Scopriamo insieme perché.

Olio d’oliva per contrastare le rughe del viso

L’olio d’oliva è un prodotto naturalmente elasticizzante, ricco di polifenoli e antiossidanti naturali come la vitamina E, tutte sostanze che aiutano a contrastare l’azione dei radicali liberi, evitando così la formazione di rughe sul viso.

Per beneficiare di questi effetti, basta picchiettare un po’ di olio d’oliva sulla pelle prima di andare a letto, in modo che durante la notte esplichi tutte le sue proprietà anti-age.

Olio d’oliva come detergente e struccante viso

L’olio d’oliva è anche un ottimo detergente naturale per il viso, dato che aiuta ad eliminare sebo in eccesso, sporcizia e make-up dal viso in modo semplice e veloce.

Anche in questo caso, basterà applicarne una piccola quantità sul viso e massaggiare il prodotto per qualche minuto.

Olio d’oliva per esfoliare la pelle del viso

L’olio d’oliva è un prodotto ottimo anche per esfoliare la pelle. Basta miscelare un po’ del prodotto con dello zucchero o del sale marino per ottenere uno scrub naturale da massaggiare sulla pelle del viso ed eliminare così cellule morte e impurità, lasciando la pelle idratata, morbida e liscia.

Maschera viso a base di olio d’oliva

L’olio d’oliva è un ingrediente perfetto per preparare una maschera di bellezza, dato che ben si adatta alle esigenze dei diversi tipi di pelle. Basta quindi variare di volta in volta gli ingredienti da utilizzare per preparare delle maschere di bellezza naturali. Ad esempio, chi ha la pelle secca può preparare una maschera idratante utilizzando un cucchiaio di farina, un tuorlo d’uovo e un cucchiaio d’olio, applicare il tutto sul viso e lasciare in posa per 20 minuti per ottenere una pelle morbida e rimpolpata.

Olio d’oliva sul viso per eliminare le cicatrici

Infine, dato che l’olio d’oliva è ricco di vitamine e minerali che favoriscono la rigenerazione cellulare, il prodotto naturale è ottimo per trattare le cicatrici, rendendole meno evidenti. Anche in questo caso, basta applicare un po’ di olio d’oliva sulla zona interessata e massaggiarlo per almeno 5 minuti ogni giorno per una decina di giorni.