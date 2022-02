Il pompelmo è un agrume gustoso, tipico del periodo invernale, prezioso per apportare benefici non solo all’organismo, ma anche ai capelli. Scopriamo insieme perché.

Pompelmo per capelli puliti

Il pompelmo è l’ideale per pulire a fondo i capelli, lasciando un piacevole profumo per tutto il giorno.

Basta aggiungere qualche goccia di olio essenziale di pompelmo al proprio shampoo abituale per eliminare sebo in eccesso, polvere, polline e inquinamento dalla chioma e avere così capelli lucidi, puliti e profumati.

Non solo, il pompelmo aiuta anche ad eliminare tutte le sostanze chimiche come lacca, gel e altri prodotti che appesantiscono i capelli e non lasciano respirare i bulbi piliferi. Per eliminare questi prodotti e avere dei capelli leggeri e sani, basta massaggiare un po’ di succo di pompelmo sui capelli e poi risciacquare con acqua.

La chioma risulterà morbida e setosa.

Pompelmo per favorire la crescita dei capelli

Il pompelmo è un vero toccasana per i capelli perché ne favorisce la crescita e li rende più sani e lucidi. Con l’agrume, infatti, è possibile preparare una maschera di bellezza mescolando in parti uguali olio essenziale di pompelmo con quelli di salvia, arancia, salvia e limone. Applicate il tutto sulle radici e lasciate in posa per 30 minuti, poi risciacquate bene.

Questo trattamento consente di avere dei capelli puliti a fondo, leggeri, elastici e vitali, oltre che molto profumati.

Pompelmo per capelli districati e senza forfora

Il pompelmo è un valido aiuto anche in caso di capelli pieni di nodi, sempre aggrovigliati e difficili da pettinare. Infatti, con due gocce di olio essenziale di pompelmo, mezzo litro d’acqua, due gocce di glicerina e un cucchiaino di gel di aloe vera si può preparare una miscela da spruzzare sui capelli prima di lavarli, in modo da evitare che si aggroviglino.

Inoltre, il pompelmo aiuta ad eliminare la forfora in maniera naturale, favorendo la crescita di follicoli piliferi sani. Insomma, questo agrume è un vero toccasana per la salute e la bellezza dei capelli e può essere utilizzato in svariati modi dato che è estremamente versatile. Non resta che provare!