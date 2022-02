Olio d’oliva: i principali benefici per i capelli

L’olio di oliva è un prodotto naturale davvero ricco di benefici per i capelli. Sfruttare questo rimedio naturale sulla chioma significa donare grande salute ai capelli e anche renderli molto più belli da vedere. Scopriamo insieme quali sono le principali proprietà benefiche che l’olio d’oliva regala ai capelli.

Olio d’oliva per rendere i capelli morbidi

L’olio di oliva è un prodotto perfetto per chi ha i capelli secchi in quanto vanta una grande azione nutriente. Per rendere i capelli morbidi al tatto e belli da vedere, vi suggeriamo quindi di realizzare un impacco con olio d’oliva da applicare sulla chioma qualche prima dello shampoo.

Distribuite semplicemente l’olio di oliva sui capelli e applicatelo magari dopo averlo fatto intiepidire leggermente al microonde.

Lasciate riposare per 30 minuti e poi lavate i capelli. Per ottenere un efffetto nutriente maggiore, aumentate il tempo di riposo.

Olio d’oliva per ristrutturare i capelli

I capelli si possono ristrutturare applicando una maschera ristrutturante realizzata con olio d’oliva e miele. Questa infatti risulta perfetta per rendere i capelli sani e forti in maniera naturale.

Per realizzare tale maschera, è necessario semplicemente mescolare 3 cucchiai di olio d’oliva e 3 cucchiai di miele.

Dopo aver amalgamato bene questi due ingredienti molto nutrienti, si può applicare il composto sulla chioma a partire da metà lunghezza.

Per migliorare il risultato di questa maschera, suggeriamo di coprire i capelli con una cuffietta in plastica o con della pellicola trasparente. Dopo circa 30 minuti, lavate con acqua tiepida e fate lo shampoo come siete soliti fare.

Olio d’oliva contro le doppie punte

L’olio d’oliva è un ottimo rimedio naturale per ristrutturare i capelli e ridurre le doppie punte.

Questo prodotto risulta infatti davvero efficace per donare forza e salute alla chioma.

Per combattere le doppie punte è semplicemente necessario applicare qualche goccia di olio d’oliva sulle punte dei capelli e lasciare agire per una notte intera. Chiaramente questo rimedio non è miracoloso, ma comunque aiuta in modo concreto a migliorare l’aspetto dei capelli andandoli a rinforzare.