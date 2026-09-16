Negli ultimi anni l’allenamento a casa è diventato la soluzione preferita da chi cerca flessibilità e risparmio sui costi di abbonamento. In questo contesto, ECO-DE Total Gym si propone come una risposta completa, unendo la potenza di una palestra tradizionale a un ingombro ridotto adatto a qualsiasi ambiente domestico.

Design pieghevole e dimensioni ridotte per ogni ambiente

La panca è stata progettata per essere pieghevole e regolabile consentendo di passare rapidamente dalla modalità di allenamento a quella di stoccaggio. Quando è chiusa, le misure sono di 58 × 27 × 67 cm, dimensioni tali da poter essere collocate dietro una porta o in un armadio. Una volta estesa, la superficie raggiunge i 100 × 60 × 75 cm, offrendo ampio spazio per eseguire movimenti ampi senza limitazioni. Il meccanismo di chiusura è dotato di fermo di sicurezza, così da evitare aperture involontarie durante l’uso.

Materiali e robustezza

Il corpo della panca multiesercizio è realizzato in acciaio di alta qualità, garantendo stabilità anche durante gli esercizi più intensi. Il sistema di resistenza è basato su bande elastiche ultra-resistenti progettate per sopportare carichi fino a 150 kg senza perdita di tensione. Le bande sono integrate in modo invisibile all’interno del telaio, proteggendole da usura e prolungandone la durata. Inoltre, la finitura in vernice antiruggine assicura un aspetto curato e una lunga vita al prodotto, anche in ambienti umidi.

Versatilità di allenamento: più di 50 esercizi per tutto il corpo

Grazie alla multistazione incorporata, la Total Gym permette di lavorare su tutti i principali gruppi muscolari: petto, schiena, spalle, gambe, glutei e addominali. Sono disponibili più di 50 combinazioni diverse, che vanno dalle classiche press e panca piana a esercizi di rematorecurl e estensioni per tricipiti. La varietà è sufficiente per creare programmi di forzatonificazione e stretching adatti sia ai principianti sia agli atleti più esperti.

Esercizi per forza, core e flessibilità

Tra le proposte più apprezzate troviamo le flessioni per gli addominali con le bande, che permettono di regolare la difficoltà semplicemente variando la tensione della banda. Gli esercizi di squat e affondi sfruttano la superficie stabile della panca, mentre le press militari consentono di allenare spalle e tricipiti in modo controllato. Per chi desidera migliorare la flessibilità, la panca offre supporti per lo stretching della colonna e per esercizi di mobilità articolare.

Regolazione e facilità d’uso per tutti i livelli

Il sistema di regolazione della panca è intuitivo: basta un semplice meccanismo a leve per impostare l’altezza del sedile e la posizione delle bande elastiche. Questo permette di adattare rapidamente il carico di lavoro a seconda dell’obiettivo e del livello di forma fisica. Inoltre, il pannello di controllo è dotato di indicatori chiari che mostrano la tensione selezionata, facilitando l’autonomia di chi si allena da solo. La panca non richiede montaggio complesso; in pochi minuti è pronta all’uso.