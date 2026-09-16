Nel panorama della nutrizione clinica, trovare il professionista più adatto alle proprie esigenze può risultare complesso. Valentina Pisanò si propone come una figura di riferimento grazie a una formazione multidisciplinare che spazia dalla farmacia alla scienza della nutrizione umana, garantendo un approccio personalizzato e basato sull’evidenza.

Il team di Nutrizione Sana, al quale la dott.ssa è affiliata dal 2020, opera con un modello di orientamento condiviso: il paziente descrive le proprie necessità e il gruppo di esperti indica il percorso più idoneo, evitando così scelte improvvisate e favorendo risultati duraturi.

Il percorso formativo della dott.ssa Valentina Pisanò

Il cammino accademico inizia nel 2014 con la laurea in Farmacia presso l’Università degli Studi di Padova, seguita da un tirocinio presso la farmacia ospedaliera S. Antonio di Padova e da un corso di perfezionamento in “farmacia e farmacologia cliniche”. Questo primo tassello ha consolidato le sue competenze nella gestione dei farmaci e delle interazioni alimentari.

Nel 2018, la professionista ha conseguito la laurea magistrale in Scienze della Nutrizione Umana all’Università di Roma Tor Vergata, ottenendo successivamente l’iscrizione all’Ordine Nazionale dei Biologi (matricola AA_086228). L’attività di ricerca si è focalizzata sull’educazione alimentare come strumento di prevenzione dell’obesità infantile, partecipando a iniziative dell’ENPAB come la “giornata del biologo nutrizionista” e il “progetto scuola ENPAB”.

Esperienze pratiche e collaborazioni professionali

Grazie alla sinergia fra farmacologia e nutrizione, Valentina ha maturato una solida esperienza nell’integrazione alimentare per sportivi nella gestione delle interazioni farmaci-alimenti e nell’elaborazione di diete per patologie specifiche. Dal 2020 è membro del team di Nutrizione Sana, dove svolge consulenze nutrizionali e attività di educazione alimentare rivolte sia a sportivi dilettanti che agonisti, sia a pazienti con diagnosi mediche.

Le aree di competenza e i servizi offerti

Il ventaglio di intervento della dott.ssa Pisanò comprende: bambini e adolescenti, bioimpedenziometriacoaching personalizzato e supporto DCA, piani di dieta e nutrizione specifici per donne, gestione di intolleranze e allergie, patologie dell’apparato digerente e consulenza per sport di ogni livello. Ogni servizio è strutturato su misura, tenendo conto di fattori come età, stile di vita, obiettivi di performance e condizioni cliniche.

Per gli atleti, ad esempio, viene proposta una strategia di integrazione basata su analisi bioimpedenziometriche, finalizzata a ottimizzare la composizione corporea e a migliorare il recupero post-allenamento. Per le famiglie con bambini, il percorso prevede programmi educativi mirati a instaurare abitudini alimentari sane fin dalla prima infanzia, riducendo il rischio di sovrappeso.

Nutrizione sportiva: dal dilettante al professionista

Nel contesto sportivo, la nutrizionista elabora piani alimentari che includono macro- e micronutrienti specifici per ogni disciplina, integrando consigli pratici su tempi di assunzione, idratazione e supplementazione. Il suo background farmaceutico permette di identificare e gestire eventuali interazioni tra integratori e terapie farmacologiche, garantendo sicurezza e massimizzando i benefici delle performance atletiche.