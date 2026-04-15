Paola Perego, come la scoperta precoce del carcinoma renale ha cambiato le priorità

Arrivare ai sessanta anni ha per Paola perego il sapore di un bilancio che mette insieme lavoro, scelte personali e una prova di salute che ha cambiato la prospettiva. La conduttrice, il cui compleanno è il 17 aprile, ha reso pubblica la diagnosi e il percorso che l’ha portata dalla scoperta a una completa ripresa, sottolineando l’importanza della prevenzione e della tempestività nell’accesso alle cure.

La sua esperienza non è stata solo personale: è diventata anche un monito civile sulle disuguaglianze dell’assistenza sanitaria, visto che la patologia è stata individuata grazie a controlli effettuati privatamente. Questo articolo ricostruisce i passaggi principali della vicenda, le scelte terapeutiche e le riflessioni emerse dopo la guarigione.

La scoperta e l’intervento

La diagnosi è arrivata dopo un controllo di routine: durante un’ecografia addominale il medico ha segnalato un’anomalia al rene e sono seguiti esami più approfonditi. A gennaio 2026 Paola Perego ha reso noto di aver subito un intervento per un tumore renale di piccole dimensioni che è stato asportato con una nefrectomia parziale. Si trattava di un carcinoma papillare di circa 2 cm, individuato precocemente proprio grazie al controllo.

Come è stato individuato

La scoperta è stata fortuita nel senso che non c’erano sintomi evidenti: la pratica degli esami annuali ha permesso di cogliere la lesione in fase iniziale. Paola stessa ha rimarcato quanto fosse determinante non rimandare il controllo: senza quell’ecografia l’alterazione sarebbe rimasta nascosta più a lungo. Il caso di Perego illustra come, nel carcinoma renale, molte diagnosi avvengano per caso durante esami eseguiti per altri motivi.

La tecnica chirurgica

Il trattamento adottato è stato la nefrectomia parziale eseguita con approccio robotico (RAPN) dal professor Michele Gallucci. Questa procedura mira a rimuovere solo la parte compromessa del rene, preservando il tessuto sano e la funzione dell’organo. L’intervento, eseguito in modalità mini-invasiva, ha evitato la necessità di chemioterapia o radioterapia e ha permesso un decorso post-operatorio rapido e favorevole.

Recupero, controllo e messaggio pubblico

Il decorso post-operatorio è stato positivo: in genere, dopo una procedura come la nefrectomia parziale, i tempi di recupero sono contenuti e la ripresa delle attività quotidiane può avvenire nell’arco di alcune settimane. Paola ha confermato di rimanere sotto osservazione, ma ha voluto anche condividere il cambiamento interiore che la malattia ha portato, definendola uno spartiacque che ha ridefinito priorità e desideri.

Denuncia sulle liste d’attesa

Oltre all’aspetto clinico, la conduttrice ha evidenziato la questione dell’accesso alle cure: per lei la scoperta è stata possibile perché si è sottoposta a visite private e ha potuto pagare controlli rapidi. Questo elemento l’ha spinta a denunciare le liste d’attesa e la disparità nel sistema sanitario, mettendo in rilievo un tema che riguarda molte persone che non dispongono delle stesse risorse economiche e rischiano diagnosi in ritardo.

Riflessioni personali, lavoro e immagine

La malattia ha cambiato anche il modo in cui Paola affronta età, lavoro e immagine. La conduttrice confessa di piacersi oggi più che in passato: l’età e l’accettazione hanno ridimensionato l’importanza dell’aspetto fisico rispetto alla sostanza del lavoro. Pur ammettendo piccoli rimedi estetici in passato, ha detto di non voler eccedere e di aver imparato a convivere con i segni del tempo, privilegiando una leggerezza interiore.

Il rapporto con la menopausa e la carriera

Perego ha raccontato di aver gestito la menopausa con terapie ormonali bioidentiche per attenuare i sintomi, e ha ribadito che la curiosità e l’entusiasmo sono il motore che la spinge a restare attiva professionalmente. Con oltre quattro decenni di carriera, continua a sottolineare che la competenza resta il criterio principale per durare nel mondo della televisione.

Una nota di speranza clinica

Dal punto di vista medico, specialisti come il professor Matteo Ferro ricordano che oggi la prognosi per molti tumori renali è migliorata grazie ai progressi diagnostici e terapeutici: l’obiettivo è combinare empatia e conoscenza scientifica per accompagnare il paziente. I numeri nazionali segnalano che il carcinoma renale resta rilevante in termini epidemiologici, con stime che sottolineano l’importanza della diagnosi precoce per aumentare le possibilità di cura.

La storia di Paola Perego funge quindi da promemoria: la prevenzione tempestiva può cambiare un destino clinico, ma la realtà dei tempi di attesa e delle risorse disponibili rende fondamentale un dibattito pubblico sulle priorità del sistema sanitario. Per lei, come per molti, la lezione è diventata una voce a favore di un accesso più equo alla prevenzione.