La pastinaca, ortaggio ricco di benefici, è molto noto negli Stati Uniti e di molti paesi europei, meno in Italia. Ecco tutte le proprietà e benefici della pastinaca, sperando che diventi più popolare anche nel nostro Paese.

Pastinaca: cos’è e benefici

In Italia non tutti la conoscono, eppure la pastinaca spopola sulle tavole degli Stati Uniti e di molti paesi europei, primi su tutti Francia e Inghilterra. Si tratta di una radice dalle mille proprietà, che vanta un buon contenuto di antiossidanti e si presta a molteplici preparazioni culinarie. La pastinaca, nota con il nome botanico di Pastinaca sativa L., è una pianta erbacea biennale appartenente alla famiglia delle ombrellifere. È caratterizzata da un fusto eretto, la cui altezza può raggiungere i 120 cm.

A livello alimentare, se ne consuma la radice: simile per aspetto alla carota, ha un colore bianco-crema e un gusto zuccherino, con note vagamente acidule. La pastinaca ha una lunga storia alle spalle. La si ritrova, addirittura, nel “De re coquinaria”, un testo classico della letteratura gastronomica dell’antica Roma. Diffusa nel nostro paese fino al Medioevo, la pastinaca è quasi scomparsa dalle nostre tavole, soppiantata dalle patate importate dall’America. Oggi si sta tentando di recuperarne la memoria e il sapore, e questo ortaggio sta ritagliandosi un posto d’onore in moltissime ricette.

Composta per l’80% da acqua, la pastinaca fornisce un discreto apporto di carboidrati (circa 18%) e un quantitativo moderato di proteine (1%), mentre i grassi sono pressoché assenti (0,3%). Contiene folati ed è un’ottima fonte di vitamine dei gruppi B, C, E e K, oltre che di minerali, tra i quali potassio, calcio, fosforo e magnesio. È inoltre ricca di antiossidanti e fibre alimentari, sia di tipo solubile, sia insolubili.

Le proprietà della pastinaca sono tante e preziose. Il consumo di questo tubero contribuisce, infatti, in diversi modi al nostro benessere:

Regola il transito intestinale e aiuta a prevenire la stipsi, grazie all’alto contenuto di fibre come cellulosa, emicellulosa e lignina;

Contribuisce ad abbassare il colesterolo: oltre a stimolare l’apparato digestivo, la fibra alimentare rallenta l’assorbimento del colesterolo e ne ostacola il deposito nelle arterie;

Aiuta a tenere sotto controllo la pressione, grazie al buon contenuto di potassio, un minerale dalle proprietà vasodilatatrici;

Protegge la salute del cuore: il merito è dell’elevato quantitativo di folati in grado di ridurre i livelli di omocisteina, una sostanza il cui eccessivo accumulo si associa a un maggior rischio di patologie cardiovascolari;

Rinforza il sistema immunitario e combatte i danni dei radicali liberi, grazie alla presenza di diversi composti antiossidanti.

Cos’è la Pastinaca: benefici e proprietà

La pastinaca, come visto, è un ortaggio molto diffuso sia nei Paesi europei come Francia e Inghilterra, e anche negli Stati Uniti anche se poco conosciuto in Italia. Oltre che ricco di benefici e proprietà, è un ortaggio estremamente versatile. Prima dell’uso, è possibile pelarla, ma non è necessario farlo: anzi, sarebbe preferibile consumare l’ortaggio con la sua buccia, visto che è proprio questa la parte più ricca di minerali e vitamine.

I tuberi più giovani e teneri possono essere assaporati anche crudi, ad esempio grattugiati in un’insalata mista, tagliati a rondelle e ancora, sminuzzati in listarelle più grandi da gustare in pinzimonio. Meglio cuocere, invece, le radici di dimensioni maggiori, che tendono a presentarsi più legnose e stoppose. Alla pastinaca sono attribuiti molti benefici e notevoli proprietà digestive e diuretiche, ma non solo: avendo la composizione simile a quella di altri tuberi, come per esempio la patata, ma la metà delle calorie, è considerata anche un ottimo alimento da inserire in diete ipocaloriche.

Tra le sue tante proprietà, la pastinaca è un’ottima fonte di vitamina C e vitamina E, che contribuiscono a migliorare la funzione immunitaria. Contiene anche furanocumarine, flavonoidi e poliacetileni legati a proprietà antinfiammatorie, antifungine, antimicrobiche e antidepressive.