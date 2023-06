Giulia De Lellis, influencer da milioni di followers, è amatissima sul web dove condivide quasi tutta la sua vita, non solo lavorativa. L’ex volto di “Uomini e Donne” combatte ancora con l’acne. Ecco cosa ha rivelato della sua dieta e del problema alla pelle.

La dieta di Giulia De Lellis: cosa mangia l’influencer?

Giulia De Lellis, influencer e modella romana da più di 5 milioni di follower su Instagram, segue una dieta per tenersi in forma. Sempre più magra, infatti, la De Lellis risponde ancora ad alcuni haters che appunto la ritengono eccessivamente dimagrita. Ma cosa mangia l’influencer?

L’ex fidanzata di Andrea Damante ha parlato a cuore aperto con i suoi ammiratori svelando quali siano le sue abitudini e cosa fa esattamente per tenersi in forma. Giulia De Lellis non si è mai preoccupata di mostrarsi al naturale e non ha mai nascosto di aver avuto un trascorso con l’acne.

Senza filtri e senza inganno l’ex volto di “Uomini e Donne” ha consigliato alle follower quali siano gli integratori che l’hanno aiutata in questo percorso. E si sofferma sull’importanza di rivolgersi ad uno specialista in grado di consigliare quali siano i giusti farmaci da prendere.

Poi, una fan le ha chiesto un consiglio su quali drenanti e brucia grassi prendere per stare in forma. Giulia De Lellis ha risposto: “Non li ho mai presi, preferisco corsette, palestra e massaggi. Al massimo faccio delle acque con dentro finocchio, cetrioli e insomma frutta (quella che posso) e verdure fresche di stagione”. Questo il segreto e la dieta dell’influencer che a una alimentazione equilibrata unisce il sano sport.

Giulia De Lellis e la dieta: come si tiene in forma

Giulia De Lellis si può ritenere una delle influencer più seguite e certamente più amate dai giovani, che la ritengono un modello da seguire. E proprio con i suoi fan ha condiviso la sua ricetta per tenersi in forma.

La sua dieta inizia con una colazione ricca ed abbondante a base di the freddo, caffè, fette biscottate, burro e miele o marmellata, yogurt e cereali. Lo spuntino di metà mattina prevede un frutto con 70 grammi di bresaola.

A pranzo la bella influencer mangia 70 grammi pasta o riso, carne o pesce con verdure. Nel pomeriggio si concede una merenda con frutta fresca e a cena si concede 150 grammi di carne o pesce con tanta verdura.

“Ogni tanto mi concedo qualche schifo!” fa sapere Giulia, come tanti anche lei qualche volta cede alla golosità! Tanta acqua per garantire la giusta idratazione ed eliminare i liquidi, ma anche qualche strappo alla regola.

“Raramente mi faccio qualche cocktail ed amo il vino rosso. Inoltre fumo pochissimo!” racconta la De Lellis. Come anticipato, ci tiene a precisare che l’importanza di farsi seguire da uno specialista:

“Questa è la mia alimentazione, non va bene per chiunque. Per info rivolgetevi a specialisti di fiducia”. Infine tanto movimento completa il training quotidiano della influencer che ama molto lo sport e le attività all’aria aperta.