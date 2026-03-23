Perché la farmacia deve puntare sulla salute orale per differenziarsi

La gestione della bocca non è più un tema limitato alla sola igiene: oggi si parla di salute orale come parte integrante del benessere generale. Le evidenze epidemiologiche e le nuove priorità di salute pubblica impongono alle farmacie di rivedere linguaggio, offerta e modalità di consulenza per rispondere a bisogni complessi e in evoluzione. Questo cambiamento non è solo terminologico: diventa una strategia commerciale e sanitaria per valorizzare il ruolo del professionista del banco.

Perché la salute orale è una priorità sanitaria

Negli ultimi decenni la diffusione delle malattie parodontali è cresciuta in modo significativo: il rapporto Global Burden of Disease 2026 stima che i casi di parodontite severa siano passati da 559 milioni a 1,1 miliardi a livello globale, con impatti che coinvolgono tutto l’organismo. In Italia la forma grave è salita da oltre 6 milioni a circa 9 milioni, pari al 15,7% della popolazione adulta, a fronte di percentuali più basse in Spagna (4%) e Gran Bretagna (8,5%) e più alte in Germania (24%). Questi numeri giustificano l’inclusione della salute orale tra le priorità globali di salute pubblica.

Collegamenti con malattie sistemiche

La letteratura clinica mette in relazione una scarsa salute orale con condizioni come declino cognitivo, tumori, polmonite, malattie cardiovascolari e diabete. Anche problemi odontali come la carie e la perdita dei denti possono peggiorare la qualità della vita e la salute relazionale e mentale. Per questo motivo l’Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce la prevenzione orale come strumento cruciale nella lotta alle malattie non trasmissibili.

Impatto ambientale e nuove strategie terapeutiche

Il rapporto tra ambiente e bocca sta emergendo come fattore rilevante: recenti analisi indicano che l’inquinamento atmosferico, e in particolare il PM2.5, è associato a un aumento del rischio di parodontite. Per ogni aumento annuo di 10 μg/m³ di PM2.5 il rischio può crescere fino al 9%, come mostrano studi che includono indagini su più di 13.000 soggetti. Inoltre, le ondate di calore possono favorire la disidratazione, ridurre il flusso salivare e accelerare l’accumulo di biofilm batterico.

Il principio «Less is More»

In risposta a questi trend la comunità scientifica propone il modello Less is More: un approccio conservativo e biologicamente guidato che privilegia tecniche meno invasive, microchirurgia e una selezione più accurata degli interventi. Nella pratica questo significa interventi più brevi, minor trauma, recuperi più rapidi e un uso ridotto di biomateriali. Per esempio, alcune tecniche non chirurgiche riducono il tempo alla poltrona del 60%, mentre procedure minimamente invasive per l’aumento osseo mostrano una diminuzione fino al 50% dell’anestetico e una riduzione di quattro volte nel consumo di biomateriali senza perdere efficacia clinica.

Opportunità e ruolo della farmacia

Per la farmacia la transizione dall’idea di semplice prodotto a quella di presidio sanitario rappresenta un’opportunità strategica. Il comparto dell’Oral Health genera un valore medio per punto vendita vicino ai 20.000 euro e mostra trend positivi: la categoria «Cura e Prevenzione» pesa per il 47,3% del fatturato e ha registrato una crescita significativa. Questi numeri indicano che investire in assortimento specialistico e consulenza tecnica può tradursi in valore economico e relazione con il cliente.

Consulenza come leva di differenziazione

Un sondaggio YouGov per Curasept segnala che il 38% dei consumatori si affida al consiglio di uno specialista per scegliere prodotti orali; il farmacista è indicato come referente dal 16% del campione, percentuale che supera i media tradizionali e gli influencer. Tra gli over 55 la quota sale al 43%, confermando l’importanza della consulenza per fasce di popolazione più vulnerabili. La farmacia può dunque distinguersi attraverso un linguaggio orientato alla salute, percorsi di prevenzione personalizzati e comunicazione chiara sulle categorie di prodotto.

In conclusione, cambiare paradigma significa adottare una visione integrata che unisce prevenzione, sostenibilità e competenza professionale. Per la farmacia questo passaggio richiede investimenti in formazione, assortimento mirato e strumenti comunicativi che trasformino la vendita in un percorso di cura continuativa, rafforzando fiducia e fidelizzazione tra cliente e professionista.