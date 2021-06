Non tutti sanno che i pomodori rientrano tra gli alimenti amici della pelle, per via delle loro proprietà benefiche. Scopriamone insieme i motivi.

Pomodori: le proprietà benefiche per la pelle

Nei pomodori è contenuta una sostanza molto importante, ovvero il licopene.

Quest’ultimo ha importanti proprietà antiossidanti, utili a contrastare l’azione dei radicali liberi e preservare così le cellule dall’invecchiamento.

Il licopene svolge anche una funzione protettiva quando ci si espone al sole, aiutando la pelle a difendersi dai raggi UV.

I pomodori, al loro interno, contengono anche vitamina A, che aiuta a mantenere sana la pelle, e vitamine del gruppo B, che regolano le funzioni biologiche dell’organismo e forniscono energia alle cellule.

I pomodori contengono anche vitamina C, che aiuta a proteggere i vasi sanguigni, ad aumentare le difese cutanee e a donare compattezza alla pelle.

Pomodori: gli effetti benefici sulla pelle

I pomodori contengono importanti sostanze benefiche per la pelle. I vegetali, infatti, svolgono un’importante azione antiossidante sulla pelle, contrastando i radicali liberi. Questi ultimi sono i principali responsabili della comparsa di rughe sulla pelle, nonché del rilassamento cutaneo e della perdita di elasticità.

Questo perché causano stress ossidativo, corrodendo le cellule e aggredendone il DNA.

I pomodori, inoltre, aiutano a normalizzare la produzione di melanina, prevenendo così la comparsa di macchie cutanee. Inoltre, proteggendoci dai raggi UV, aiutano a mantenere la pelle sana e giovane, prevenendo la comparsa di rughe.

Infine, l’insieme di vitamine A, B e C svolgono un’interessante azione antiossidante, che si affianca a quella del licopene, potenziandone così gli effetti benefici.

La pelle risulterà quindi protetta dalle aggressioni esterne e risulterà giovane, compatta ed elastica più a lungo.

Pomodori sulla pelle: gli utilizzi

Per beneficiare delle proprietà dei pomodori sulla pelle, è possibile utilizzarli in modi differenti. Per esempio, basta strofinare una fettina di pomodoro sulla pelle del viso per beneficiare di un’azione tonificante e rinfrescante. Inoltre, il succo e la polpa svolgeranno anche una funzione astringente e illuminante.

La polpa di pomodoro frullata, invece, è perfetta per realizzare una maschera purificante adatta a contrastare l’acne. Basta lasciare in posa il trattamento per 20 minuti e poi risciacquare con acqua tiepida.

Infine, è possibile beneficiare delle proprietà dei pomodori semplicemente inserendo i vegetali nella propria dieta.