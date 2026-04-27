Pratica vinyasa al tramonto nel parco di Villa Angeletti

Vieni a vivere un momento dedicato al corpo e alla mente all’aperto: yoga al parco durante la golden hour fino al tramonto. L’appuntamento si svolge nello spazio verde di Villa Angeletti (la posizione esatta sarà condivisa dall’Event Creator) e propone una sequenza studiata per armonizzare respiro e movimento. La pratica è pensata per essere accessibile a tutti, sia a chi si avvicina per la prima volta sia a chi ha già esperienza, e si conclude con una breve meditazione pensata per favorire il rilassamento profondo.

La lezione è condotta da un’insegnante esperta e include momenti guidati di respirazione e connessione corporea. Alla presenza della coordinatrice WeRoad, il gruppo potrà vivere un’esperienza sicura e piacevole, con la possibilità di proseguire insieme per un momento informale dopo la pratica. Per riservare il posto è richiesto un contributo di 10€, da versare contestualmente all’iscrizione; il rimborso è garantito entro il 13/05 ore 12:00.

La pratica: vinyasa e meditazione al tramonto

La lezione prevede una sequenza di Vinyasa, uno stile dinamico che invita a muoversi seguendo il respiro come filo conduttore. Durante la pratica lavoreremo su allineamento, fluidità e consapevolezza del respiro, con transizioni morbide pensate per adattarsi ai diversi livelli. Il ritmo sarà calibrato dall’insegnante per accompagnare ciascuno nel proprio percorso: chi desidera potrà eseguire varianti più semplici, mentre chi cerca una sfida troverà opzioni più impegnative.

Cosa aspettarsi durante la lezione

All’inizio ci sarà un breve riscaldamento per preparare articolazioni e muscoli, seguito da sequenze di flow in cui si uniscono respiro e movimento. La conclusione comprende una breve meditazione guidata pensata per favorire il rilassamento e l’integrazione della pratica. L’obiettivo è uscire dal tappetino con una sensazione di leggerezza e centratura, pronti a godersi il tramonto e la compagnia del gruppo.

Dopo la pratica: tisana e cerchio di condivisione

Al termine della lezione offriremo una tisana rilassante da gustare insieme in un cerchio di conoscenza. Questo momento è pensato per creare relazione, scambiare impressioni sulla pratica e ascoltare le esperienze altrui in un clima informale e accogliente. La condivisione favorisce il senso di comunità e rende l’evento più ricco dal punto di vista umano, trasformando una lezione in un piccolo ritrovo serale.

Opzione aperitivo

Per chi lo desidera, dopo la tisana ci si potrà organizzare in loco per proseguire con un aperitivo informale. Si tratta di un’opportunità per socializzare in modo più rilassato: chi vuole partecipa, chi preferisce tornare a casa può farlo liberamente. Questa fase è completamente opzionale e pensata solo come momento conviviale per prolungare l’esperienza condivisa.

Informazioni pratiche e prenotazione

Il contributo è di 10€ e comprende la lezione con insegnante esperta e la tisana. Per riservare il posto è necessario versare la quota contestualmente all’iscrizione all’evento. Il rimborso è garantito fino al 13/05 ore 12:00. Portare il proprio tappetino da yoga; se non ne disponi, contatta l’Event Creator per trovare una soluzione. La posizione esatta del ritrovo sarà comunicata dall’organizzazione, che garantirà anche l’assistenza sul posto grazie alla presenza di una coordinatrice WeRoad.

La lezione è adatta a tutti i livelli: principianti, praticanti intermedi e avanzati. Se hai esigenze particolari o domande sullo svolgimento dell’evento, sul pagamento o sulle misure di sicurezza, contatta direttamente l’Event Creator prima dell’incontro. Non vediamo l’ora di praticare insieme e di salutare il giorno che lascia spazio alla sera con una pratica consapevole e rilassante.