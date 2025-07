Prevenzione dei tumori testa-collo: un tema cruciale per il futuro

Negli ultimi anni, ci siamo trovati di fronte a un preoccupante aumento dei tumori orofaringei, in particolare quelli legati al virus del papilloma umano (Hpv). Gli esperti dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano lanciano un allarme: questa tendenza potrebbe intensificarsi nei prossimi decenni, rendendo essenziale un’azione preventiva efficace. In occasione della Giornata Mondiale dedicata ai tumori della testa e del collo, che si celebra il 27 luglio, è fondamentale riflettere sulla sensibilizzazione e sulla diagnosi precoce di queste patologie, spesso trascurate. Ti sei mai chiesto quanto possa essere importante intervenire in tempo?

La crescita dei tumori orofaringei e l’importanza della diagnosi precoce

I dati ci raccontano una storia interessante: secondo le stime degli oncologi, un numero sempre crescente di pazienti sarà diagnosticato con tumori della testa e del collo, in particolare quelli dell’orofaringe. Queste neoplasie colpiscono aree vitali e delicate come bocca, faringe e laringe. Come sottolinea Lisa Licitra, direttrice dell’Oncologia Medica 3 presso l’Istituto, più un tumore è piccolo, maggiori sono le probabilità di guarigione. In effetti, una diagnosi precoce può portare a tassi di sopravvivenza che raggiungono l’80-90%. Al contrario, le forme più avanzate riducono drasticamente queste probabilità. Ma quali sono i sintomi da tenere d’occhio?

È fondamentale riconoscere i segnali precoci di queste patologie, che includono gonfiore persistente nella bocca o nel collo, dolore all’orecchio e ulcere che non guariscono. Maggiore consapevolezza su questi segni potrebbe fare la differenza nella vita dei pazienti, permettendo loro di cercare assistenza medica tempestivamente. Non è meglio prevenire piuttosto che curare?

Il legame tra Hpv e tumori orofaringei

Nella mia esperienza in Google, ho visto quanto sia cruciale il legame tra l’infezione da Hpv e l’insorgenza di tumori dell’orofaringe, un aspetto che sta attirando sempre più l’attenzione degli specialisti. Questo tipo di tumore colpisce la parte posteriore della bocca, comprese le tonsille. Vaccinarsi contro l’Hpv non solo aiuta a ridurre i tumori genitali, ma offre anche una protezione significativa contro i tumori correlati all’Hpv nella regione testa-collo. Gli esperti prevedono un incremento notevole di questi casi nei prossimi trent’anni, specialmente tra le popolazioni che non hanno potuto accedere alla vaccinazione. Ti sei mai chiesto se hai fatto il vaccino?

È quindi essenziale che le campagne di sensibilizzazione continuino a informare la popolazione sui benefici della vaccinazione e sull’importanza di un monitoraggio regolare della salute orale. La creatività senza dati è solo arte: è tempo di agire.

Iniziative di sensibilizzazione e prossimi eventi

Da anni, la Fondazione IRCCS dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano è protagonista della Make Sense Campaign, un’iniziativa europea promossa dalla European Head and Neck Society e coordinata in Italia dall’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica. Questa campagna è fondamentale per educare il pubblico, diffondere informazioni sui tumori della testa e del collo e incoraggiare la diagnosi precoce. Ti sei mai chiesto come puoi contribuire a questa causa?

Il prossimo importante appuntamento sarà il 9 settembre al Senato della Repubblica, in concomitanza con la settimana europea della campagna. Eventi come questo sono essenziali per mantenere alta l’attenzione su questi temi critici e per promuovere una cultura della prevenzione che possa salvare vite. Non perdere l’occasione di informarti e coinvolgerti!