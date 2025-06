Prevenzione del melanoma: come proteggere la pelle dai raggi UV nel 2025

Con l’estate che bussa alle porte, siamo tutti un po’ come gatti al sole, pronti a farci baciare dai raggi caldi. Ma attenzione! Questo non significa che possiamo ignorare i segnali di allerta della nostra pelle. Infatti, il melanoma, una forma di cancro della pelle, sta aumentando in modo preoccupante. Ecco perché è fondamentale sensibilizzarsi e adottare misure preventive per proteggerci. Paolo Ascierto, presidente della Fondazione Melanoma, ci invita a riflettere sull’importanza della prevenzione attraverso un linguaggio nuovo e coinvolgente, come quello del cortometraggio che racconta la storia di due amiche. Una di loro, attenta alla salute, riesce a risolvere il suo problema, mentre l’altra, che ha trascurato i controlli, si troverà ad affrontare una situazione ben più complessa.

I 7 errori da non fare in estate

Ascierto ci mette in guardia su alcuni errori comuni che potremmo commettere durante la bella stagione. Ecco i sette più insidiosi:

Pensare di abbronzarsi in sicurezza. Non esiste un modo sano per abbronzarsi; la protezione che la pelle riesce a ottenere è minima e non ci salva dalle scottature. Pensare che la crema solare offra una protezione al 100%. Anche la crema solare più performante non è un passaporto per l’abbronzatura senza rischi. Non usare la protezione solare perché si ha la pelle scura. Ricorda che anche la pelle scura può subire danni dai raggi UV. Utilizzare le creme solari dell’anno precedente. La loro efficacia ha una scadenza, quindi è meglio non rischiare! Proteggersi di meno se è nuvoloso. Anche le nuvole non fermano i raggi UV, quindi attenzione! Rinunciare agli occhiali da sole. Anche gli occhi devono essere protetti dai raggi UV! Pensare che le creme doposole possano riparare i danni. Le creme doposole sono utili, ma non possono rimediare ai danni già fatti alla pelle.

Numeri in crescita: il melanoma in Italia

Secondo il rapporto “I numeri del cancro in Italia 2024”, i dati parlano chiaro: nel 2023 sono stati diagnosticati circa 12.900 nuovi casi di melanoma, con un incremento del 17% negli ultimi dieci anni! Questa crescita è attribuibile a diversi fattori, tra cui l’invecchiamento della popolazione e una maggiore esposizione ai raggi UV. Ma non tutto è perduto: oggi le cure sono sempre più efficaci e la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi supera l’88% per gli uomini e il 92% per le donne.

Insomma, la prevenzione non è solo un consiglio, è un vero e proprio salvavita. Facciamo in modo di non arrivare al punto di doverci affidare alle cure, ma di essere proattivi nel proteggere la nostra pelle. E ricordati: una diagnosi precoce può veramente fare la differenza. Quindi, la prossima volta che pensi di goderti il sole, fai un passo indietro e chiediti: ho fatto il possibile per proteggermi? La salute è il nostro bene più prezioso!