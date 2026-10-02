Negli ultimi anni la ricerca neuroscientifica ha cominciato a guardare oltre le tradizionali scansioni e i prelievi sanguigni, cercando segnali più immediati e accessibili. Un gruppo internazionale di studiosi, guidato dal professor Agustin Ibanez, ha dimostrato che il parlato contiene informazioni sufficienti a ricostruire l’età biologica del cervello. Il risultato è un vero e proprio orologio della voce soprannominato speech clock capace di stimare l’età cerebrale semplicemente analizzando una registrazione audio.

Il “speech clock”: come funziona l’algoritmo basato sulla voce

L’intelligenza artificiale alla base del speech clock elabora centinaia di tratti acustici e linguistici: velocità di eloquio, durata delle pause, altezza fonica, ricchezza lessicale, precisione semantica e persino il contenuto emotivo. Questi parametri vengono combinati con tecniche di machine learning per produrre una stima dell’età cronologica dell’individuo. La differenza tra l’età reale e quella stimata, definita speech age gap funge da indicatore di invecchiamento accelerato o di salute cerebrale ottimale.

Caratteristiche acustiche e linguistiche analizzate

Tra le variabili più rilevanti troviamo la fluidità del discorso – i parlanti più giovani tendono a parlare più rapidamente e con pause più brevi – e la varietà del vocabolario che diminuisce con l’avanzare dell’età cognitiva. Anche la intonazione e la capacità di mantenere un ritmo costante risultano informative: una voce “più ruvida” o con modulazioni irregolari è spesso associata a processi neurodegenerativi in atto.

Connessioni con biomarcatori cerebrali e fattori sociali

Lo studio, condotto su 2.928 partecipanti di diversi paesi dell’America Latina, ha confrontato il speech age gap con misure indipendenti di invecchiamento biologico. Le persone la cui voce indicava un’età superiore a quella anagrafica mostravano segni di invecchiamento cerebrale anticipato nelle scansioni di neuroimaging, oltre a modifiche epigenetiche della DNA metilazione. Nei soggetti affetti da Alzheimer, il divario vocale era correlato a livelli più alti di p-tau217 un biomarcatore ematico riconosciuto della malattia.

Non solo: l’analisi ha rivelato che voci “prematuramente vecchie” sono più frequenti in contesti di svantaggio sociale, basso livello di istruzione, difficoltà economiche e insicurezza alimentare. Questi risultati suggeriscono che la voce sia un riflesso simultaneo di fattori neurologici, biologici e ambientali, offrendo una panoramica globale dell’invecchiamento dell’individuo.

Potenziali applicazioni cliniche e limiti attuali

Il grande valore del speech clock risiede nella sua semplicità: una registrazione vocale può essere effettuata da casa, via app o telemedicina, senza l’ausilio di apparecchiature costose. Ciò apre la possibilità di uno screening precoce per l’Alzheimer e altre forme di demenza in popolazioni che altrimenti avrebbero scarso accesso a risonanze magnetiche o esami molecolari.

Tuttavia, gli autori avvertono che il modello non è ancora un test diagnostico definitivo. Lo studio è prevalentemente trasversale, perciò non è possibile affermare con certezza che un “speech age gap” elevato predica l’insorgenza futura di deterioramento cognitivo. Sono necessari studi longitudinali e validazioni su campioni più eterogenei prima di integrarli nella pratica clinica di routine.

L’orologio della voce potrebbe diventare uno strumento complementare ai biomarcatori tradizionali, soprattutto nelle aree con risorse limitate, contribuendo a una diagnosi più rapida e a interventi preventivi più mirati.