Promuovere la salute tra i giovani: l’iniziativa educativa per le scuole superiori

In un’epoca in cui la salute è diventata una priorità globale, un’iniziativa educativa sta facendo la differenza nelle scuole superiori. Il progetto, rivolto a studenti e insegnanti, mira a formare le nuove generazioni su stili di vita sani con un approccio pratico e coinvolgente. Attraverso incontri e attività di gruppo, gli studenti vengono guidati alla scoperta di abitudini salutari, partendo da conoscenze scientifiche e arrivando a pratiche quotidiane.

L’obiettivo è chiaro: rendere gli studenti consapevoli e protagonisti del proprio benessere. Il progetto, promosso dall’UOC Igiene degli Alimenti e Nutrizione del Dipartimento di Sanità Pubblica, si articola in un incontro di due ore, durante il quale vengono affrontati temi cruciali come alimentazione e attività fisica.

Un percorso educativo su misura

Il progetto inizia con un incontro conoscitivo tra i docenti e gli esperti, durante il quale vengono proposti diversi argomenti legati alla salute. Gli insegnanti scelgono quello di maggiore interesse per la loro classe, che diventa il tema centrale del lavoro di gruppo. Questo approccio personalizzato permette di adattare il progetto alle esigenze specifiche di ogni scuola.

Durante l’intervento, gli studenti presentano i lavori svolti e partecipano a discussioni guidate da esperti. Vengono affrontati temi come le Linee Guida CREA per una sana alimentazione e le Linee guida OMS su attività fisica e sedentarietà. Gli esperti introducono anche le Pause attive un metodo innovativo per contrastare la sedentarietà.

Obiettivi e benefici

Il progetto si pone diversi obiettivi ambiziosi. Innanzitutto, vuole ideare strumenti alternativi per la divulgazione di raccomandazioni sanitarie. Inoltre, mira a migliorare la cooperazione tra gli studenti e a sviluppare il loro pensiero critico. Un altro obiettivo importante è la costruzione di un Profilo di salute della classe, che permette di identificare i punti di forza e le aree di miglioramento.

Gli studenti vengono coinvolti attivamente nella promozione di stili di vita sani partendo dalle conoscenze di base e arrivando a una consapevolezza più profonda. Questo approccio non solo educa, ma empowera i giovani, rendendoli protagonisti del proprio benessere.

Disponibilità e contatti

Il progetto è attivabile compatibilmente ai tempi del Servizio e dell’Istituto scolastico. Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’UOC Igiene degli Alimenti e Nutrizione del Dipartimento di Sanità Pubblica all’indirizzo costruiamosalute_sian@.

Ultimo aggiornamento: 04 agosto 2026, 16:03