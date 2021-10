Elicriso: pianta e proprietà

L’elicriso è una pianta molto diffusa nell’area mediterranea che cresce soprattutto nei luoghi incolti e pietrosi. In Italia è facile trovarla nel Sud e nelle Isole, l’importante è che si tratti di luoghi ricchi di sole. Impariamo a conoscere meglio questa pianta e scopriamo le sue proprietà principali.

Le caratteristiche della pianta di elicriso

La pianta di elicriso è generalmente alta tra i 25 cm e i 40 cm. Il suo portamento è compatto e presenta dei fusti legnosi ricoperti da una peluria biancastra molto fitta. Le foglie della pianta emanano un aroma caratteristico molto simile a quello del curry o della liquirizia. Queste foglie sono di colore grigio e si presentano fitte, lineari e pubescenti da entrambe le facce.

I fiori sono capolini gialli riuniti in corimbi di circa 25 o 35 inflorescenze. Dopo la fioritura nasce un frutto di forma ovale dotato di pappo.

Proprietà dell’elicriso

L’elicriso è una pianta officinale che presenta sulle sue sommità dei fiori ricchi di olio essenziale ricco di proprietà benefiche. Anche le foglie della pianta sono in realtà ricche di proprietà utili per la salute come quelle antinfiammatorie e antiallergiche.

La pianta vanta poi delle proprietà espettoranti, analgesiche, antibatteriche e cicatrizzanti veramente uniche.

Da ricordare infine anche la proprietà astringente della pianta e la sua proprietà analgesica. Proprio per questo risulta utile in caso di infiammazioni e di dolore.

Benefici dell’elicriso

La pianta vanta benefici importanti contro le allergie che colpiscono la pelle o le vie aeree. In particolare è ottima per ridurre il catarro prodotto in eccesso dai bronchi e per attenuate gli spasmi dell’asma.

L’elicriso è utilizzabile per uso interno allo scopo di ridurre congiuntiviti, rinite, tosse bronchiale acuta e cronica.

Per uso topico invece è in grado di lenire e sfiammare la pelle in caso di psoriasi, herpes, eczemi, ustioni ed eritemi solari.