Richard Gere uno degli attori più famosi di Hollywood, oggi 73enne in perfetta forma, segue una dieta per restare giovane. Ecco cosa mangia l’ex sex symbol degli anni Ottanta.

Richard Gere svela la sua dieta: cosa mangia l’attore?

Richard Gere ottiene la fama internazionale come attore negli anni Ottanta, grazie al ruolo da protagonista nel film American Gigolò, con il quale si consacra come nuovo sex symbol dall’America all’Europa. Oggi Gere ha 73 anni ma la sua forma fisica non ha nulla da invidiare ai più giovani, anche se negli anni ha subito una trasformazione.

Sull’ex sex symbol del cinema americano, protagonista in molti film leggendari come Un ufficiale e un gentiluomo e Primal Fear, molti ora si chiedono come la star di 73 anni quasi, invecchi così bene. Merito della sana alimentazione e dieta?

Sebbene lontano dai ruoli diabolicamente belli che ha interpretato negli anni ‘90 come Pretty Woman molti riconoscono che l’attore di Hollywood è invecchiato molto bene. Quali sono i segreti di Gere, incoronato “l’uomo più sexy del mondo”?

Dopo aver viaggiato in Nepal nel 1978, Richard Gere divenne anche un buddista tibetano praticante, a quel punto aveva già studiato Buddismo Zen per quasi sei anni. Un’ora di meditazione al giorno lo aiutava a “trovare una motivazione” per la giornata.

Oltre alle tecniche di meditazione, Gere è un vegetariano rigoroso. La dieta vegetariana tende ad essere ricca di fibre alimentari e povera di grassi saturi e colesterolo (riducendo così il rischio di malattie cardiache). Significa anche un sano apporto di frutta e verdura, ricche di vitamine e minerali essenziali, tra cui calcio, potassio e vitamina C.

I vegetariani come Gere devono assicurarsi di:

Mangiare almeno cinque porzioni di una varietà di frutta e verdura ogni giorno.

Pasti a base di patate, pane, riso, pasta o altri carboidrati amidacei (scegliere cereali integrali ove possibile);

Includere alcuni latticini o alternative ai latticini, come bevande alla soia e yogurt (scegli opzioni a basso contenuto di grassi e zuccheri);

Mangiare fagioli, legumi, uova e altre proteine;

Bere molti liquidi: il governo raccomanda da sei a otto tazze/bicchieri al giorno.

Richard Gere e la dieta: come si tiene in forma?

L’attore di Hollywood Richard Gere, 73 anni a breve, crede nel vivere la vita al massimo. “Nessuno di noi uscirà vivo da qui, quindi per favore smettila di trattarti come un ripensamento”, ha detto il bel attore. Mangia il cibo delizioso. Cammina al sole. Salta nell’oceano. Dì la verità che porti nel tuo cuore come un tesoro nascosto. Sii sciocco. Sii gentile. Sii strano.

Inoltre, Gere si assicura che la sua dieta sia ricca di frutta fresca, verdure a foglia verde e verdure ricche di minerali e vitamine. La sua dieta ben bilanciata comprende cibi ricchi di vitamine e sostanze nutritive come il potassio, la vitamina C e il calcio.