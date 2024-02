Riley Keough, modella e attrice statunitense, è figlia della cantante Lisa Marie Presley e del musicista Danny Keough, oltre che nipote di Elvis e Priscilla Presley. Ecco la sua skincare routine e i passaggi.

Riley Keough: tutti i passaggi della sua skincare routine

Riley Keogh modella e attrice statunitense è la figlia della cantate Lisa Marie Presley e nipote di Elvis e Priscilla Presley. L’erede della famosa discendenza ha iniziato la sua carriera come modella giovanissima, all’età di dodici anni, per marchi del calibro di Dolce&Gabbana, Tommy Hilfiger e Christian Dior. Al cinema ha recitato al fianco di Orlando Bloom nel thriller The Good Doctor.

La celebre modella ha sposato il cascatore australiano Ben Smith-Petersen dalla quale ha avuto una figlia nel 2022. La giovane 34enne è splendida con la sua chioma rossa, il fisico snello da modella, occhi verdi e un viso incantevole. Ma come mantiene la sua pelle così luminosa e sana? Il merito è della skincare routine della modella e dei tanti passaggi di bellezza. “Faccio un’eccessiva routine di cura della pelle un paio di volte a settimana”, ha confessato Riley.

Keough inizia la sua skincare routine con un vaporizzatore facciale per purificare e rimpolpare la pelle. Lo tiene acceso durante tutta la sua routine di cura della pelle, che di solito è secca, e questo segreto di bellezza l’aiuta a restare idratata. Secondo step: purificazione. La modella passa su viso The Organic Pharmacy Carrot Butter Cleanser per struccare tutto il viso e purificarlo completamente.

Terzo step della skincare dell’erede Presley: esfoliare. Un marchio di cui è piuttosto fan è Kate Somerville. Per esfoliare, userà questo Kate Somerville ExfoliKate intensivo. Rende la struttura della sua pelle molto più luminosa e ha anche un buon profumo. La cura della pelle della modella americana non è solo all’esterno ma anche interno con la dieta: per lei questo ha significato dire addio ai latticini. “ha davvero cambiato la mia pelle”.

Inoltre Riley fa una sauna tre volte a settimana, e di solito fa il bagno con i sali di Epsom. Quarto step: un gel puro di aloe vera che stende su tutto il viso per sconfiggere rossori e imperfezioni, oltre che idratare. 5 step: olio per il viso all’estratto di plancton e miscela di oli vegetali, che picchietta sulla pelle.

Riley Keough e la skincare: segreti beauty

Riley Keough, nipote di Elvis Presley, a 34 anni ha dovuto affrontare diverse tragedie familiari nello stesso momento in cui ha esordito al cinema. Nel 2023 la morte della madre, in seguito alle complicazioni di un intervento chirurgico per la perdita di peso; nel frattempo ha debuttato nella sua serie rock anni ’70, Daisy Jones & the Six, per la quale ha ricevuto una nomination agli Emmy.

Oggi Keough è la custode unica di Graceland e delle quote di famiglia della Elvis Presley Enterprises, ed è anche produttrice e regista solo nel giro di un anno. La modella, 34 anni, è una star nascente nonostante sia stata in prima pagina già da neonata. Per mantenere lo status di diva e star, dall’aspetto invidiabile, Riley segue una skincare molto rigorosa. Altri passaggi della sua routine sono: crema litfing per contorno occhi, dall’effetto miracoloso soprattutto quando per lavoro non dorme molto e tende ad avere occhiaie.

E ancora una crema idratante: la riscalda prima tra le mani e poi la tampona su tutto il viso. Si vede subito che migliora la texture della pelle, testimonia l’attrice. L’ultimo step di Keough: protezione solare. Usa una SPF40 dalla texture molto idratante e che sembra un primer.