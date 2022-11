Sai dove si devono buttare i capelli?

Capita a chiunque di gettare i capelli nel Wc oppure in una pattumiera. Ma è un errore comune che bisogna evitare. Ecco dove bisogna buttare tutti i capelli, peli della barba, quelli degli animali. In pochi lo sanno. Scopriamolo in questo articolo.

Dove buttare i capelli e non solo: ecco svelato

In tanti fanno lo sbaglio di smaltire i propri capelli gettandoli nel water, mentre c’è chi li butta nell’indifferenziata. E’ sbagliato. Ora che lo sapete, non fate più questo errore. Ecco dove buttare i capelli.

I capelli e i peli della barba (e tutti gli altri), come riportato anche sul sito del consorzio CIAL (Consorzio Imballaggi Allumini) vanno nella raccolta dell’organico, ovvero nell’umido, dal momento che si tratta di rifiuti organici e biodegradabili, assolutamente naturali.

Si tratta di rifiuti naturali e biodegradabili, da non gettare assolutamente nel Wc.

Lo stesso discorso vale anche per i peli che perdono i nostri animali domestici. E, per quelli della barba. Buttare questi materiali nel Wc può provocare un’otturazione dello scarico. Ma non solo. I peli e capelli tendono ad aggrovigliarsi facilmente ad altri oggetti e creano danni.

La cosa migliore da fare sia per evitare problemi ai tubi, che per l’ambiente, è raccoglierli (magari aiutandovi con un panno umido) e conferirli fra i rifiuti biodegradabili.

Dove buttare i capelli che cadono in doccia

Altro discorso va fatto per i capelli che cadono in doccia, che prima di tutto vanno bloccati prima che scivolino nello scarico, sia per non inquinare, sia per non intasare le tubature provocando sgradevoli odori e uno scomodo ingorgo.

Pulisci regolarmente lo scarico, e soprattutto adegua il tappo aggiungendo un dispositivo a retina che ferma i capelli e li raccoglie. Ad ogni doccia potrai rimuoverli evitando gli ingorghi e procedere poi con lo smaltimento come sopra, avendo cura di risciacquarli nel caso in cui siano rimasti incastrati residui di sapone o detergenti.