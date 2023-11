Samantha Cristoforetti, astronauta e aviatrice italiana, è la prima donna italiana negli equipaggi dell’Agenzia Spaziale Europea e prima donna europea comandante della Stazione spaziale internazionale. Ma quale dieta segue nello spazio? Ecco svelata.

Samantha Cristoforetti: la dieta nello spazio

Samantha Cristoforetti, astronauta italiana, con la missione ISS Expedition 42/Expedition 43 del 2014-2015 ha conseguito il record europeo e il record femminile di permanenza nello spazio in un singolo volo (199 giorni). La Cristoforetti è diventata la prima astronauta di nazionalità italiana ad effettuare un volo spaziale. Mamma di due figli avuti dal compagno Lionel Ferrada, anche lui ingegnere, come si tiene in forma la Cristoforetti per stare nello spazio? A 46 anni Samantha è più in forma che mai, e deve esserlo per tenersi preparata allo spazio.

Gli allenamenti della Cristoforetti e la sua alimentazione possono essere utili anche alle donne “comuni” over 50 che iniziano a soffrire di osteoporosi e la cui massa muscolare comincia a ridursi, inoltre per contrastare il famigerato girovita appesantito che si forma a causa degli squilibri ormonali dovuti alla menopausa. Ecco la dieta di Samantha Cristoforetti quando è nello spazio.

Come per il resto dell’equipaggio, la dieta della Cristoforetti è rigorosa: 1900 calorie giornaliere, suddivise in tre pasti giornalieri – tutti preparati e consegnati sulla Stazione Spaziale parecchio tempo prima del lancio – tutti con un apporto equilibrato di carboidrati, vitamine e proteine in modo da fornire all’organismo tutti i nutrienti necessari.

Sulla Stazione Spaziale i cibi devono venire reidratati con acqua oppure termostabilizzati o irradiati prima di essere mangiati, il sale può essere solo liquido perché i grani sono troppo volatili e potrebbero occludere il sistema d’areazione, inoltre la mancanza di gravità tende ad “opacizzare” i sapori e quindi agli astronauti è concesso usare maionese e ketchup.

Per la prima missione nello spazio, lo chef Stefano Polato aveva preparato per Samantha una serie di barrette con frutta e cereali e con super food come la quinoa. Cristoforetti punta su quinoa, ma anche su sgombro e avocado per grassi polinsaturi e Omega 3. Al posto del pane, Samantha consuma tortillas, così come il sale.

Infine sappiamo che la Cristoforetti non ama farine raffinate e cibi dolcificati mentre ama cereali, frutta e verdura in forma essiccata e reidratati o in forma di barrette dal potere antiossidante, contro l’invecchiamento cellulare che accelera nello spazio.

La dieta di Samantha Cristoforetti: cosa mangia nello spazio?

Samantha Cristoforetti, prima astronauta italiana ad aver compiuto una missione nello spazio, a 46 anni e mamma di due figli si tiene sempre in forma, sia quando è nella Stazione Spaziale sia a casa nei giorni di “riposo”. Come abbiamo visto, la dieta della Cristoforetti è molto rigida nello spazio e ogni dettaglio è curato al massimo per non apportare conseguenze pericolose in assenza di gravità. Non solo attenzione alla dieta, ma anche all’allenamento.

Si pensi che un astronauta che sta per un tempo prolungato nello spazio senza fare attività può perdere fino al 15% del volume muscolare, per questo la Cristoforetti già prima di una partenza corre 10 km al giorno e pratica yoga. Sulla Stazione, dove tutti gli astronauti sono tenuti a fare due ore di allenamento al giorno per mantenersi in buona salute, invece l’allenamento quotidiano Samantha consiste in un’ora e mezza al giorno sull’Advanced Resistive Exercise Device.

Si tratta di una palestra speciale – chiamata più semplicemente con l’acronimo ARED – con la quale si possono fare esercizi di sollevamento pesi per le braccia, addominali e si possono anche eseguire esercizi per le gambe come squat, rialzi e stacchi del tallone;

Infine la Cristoforetti completa la routine di allenamento correndo su uno speciale tapis roulant dotato di cinghie e di un’imbracatura per ancorarsi. Come ci si immagina, tutto è più difficile nello spazio con l’assenza di gravità.