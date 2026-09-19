Sabato 19 settembre 2026, la città di Napoli ha vissuto nuovamente uno dei momenti più attesi del suo calendario religioso: la liquefazione del sangue di San Gennaro. Dalle prime ore del mattino, la Cattedrale di Santa Maria Assunta si è riempita di fedeli, turisti e autorità locali, tutti in trepidante attesa del prodigio che segna la festività patronale.

All’alba, le porte della Cappella del Tesoro sono state aperte dal monsignore Vincenzo De Gregorio abate custode delle reliquie. Con al suo fianco il sindaco Gaetano Manfredi, il presidente della Regione Campania Roberto Fico e l’Arcivescovo di Napoli, Cardinale Domenico Battaglia è stato annunciato l’avvio del rito tradizionale. Il silenzio è stato rotto alle 10:04 quando l’abate ha dichiarato pubblicamente che il sangue si era sciolto suscitando un applauso collettivo.

Il rito della liquefazione: procedura e simbolismo

Il rituale prevede l’apertura di una cassaforte contenente tre ampolle di sangue conservato dal XII secolo. Dopo aver espresso preghiere, l’Arcivescovo avvicina le mani all’ampolla, la bacia e la porta verso l’altare maggiore, dove gli astanti possono vedere il liquido cristallino. Questo gesto non è solo un evento spirituale, ma anche un segno di continuità storica per una comunità che ogni anno rinnova il legame con il proprio patrono.

Dettagli tecnici della procedura

Le ampolle sono custodite in una stanza climatizzata per garantire la preservazione del sangue. Prima della cerimonia, il personale sacro verifica la temperatura e l’umidità, mentre gli specialisti di conservazione monitorano eventuali variazioni chimiche. Dopo il sacrificio delle preghiere, la liquefazione è osservata direttamente dal Cardinale, che la mostra al pubblico con grande reverenza.

Le dichiarazioni dei protagonisti istituzionali

Durante la messa, il Cardinale Battaglia ha tenuto un’omelia particolarmente emotiva. Con gli occhi colmi di lacrime, ha invocato San Gennaro affinché il sangue continui a sciogliersi, ma ha anche lanciato un appello forte contro le realtà violente che affliggono la città e il mondo. Il suo discorso si è concentrato sulla necessità di considerare la camorra non come un fenomeno religioso, ma come una guerra senza scrupoli che priva i giovani del futuro.

Il presidente della Regione, Roberto Fico ha ribadito l’importanza di non cedere all’indifferenza, sottolineando la necessità di una rete solidale che protegga i più vulnerabili. Anche il sindaco Manfredi ha enfatizzato la lotta contro la violenza nocturna e ha richiesto un maggiore impegno delle forze dell’ordine per garantire sicurezza e coesione sociale.

Richiami a una Napoli senza sangue versato

Le parole del Cardinale hanno toccato temi molto più ampi, dal conflitto in Palestina e Ucraina alle tragedie locali legate alla camorra. Ha chiesto un futuro in cui l’unico sangue a cui pensare sia quello del patrono, simbolo di speranza e protezione. L’obiettivo, secondo i leader presenti, è trasformare la celebrazione in un momento di impegno civico dove la fede diventa motore di azioni concrete contro ogni forma di violenza.

Il messaggio finale è stato chiaro: la ripetizione del miracolo deve accompagnarsi a un impegno condiviso per una Napoli più sicura, in cui i giovani non vengano più reclutati dalla criminalità organizzata e dove la memoria delle guerre sia sostituita da gesti di pace e solidarietà.