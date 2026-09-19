La palestra Scuole Guido Reni, situata in via Bolognetti 10, aprirà le porte a chi desidera approfondire la pratica dello yoga dal 14 settembre 2026 al 31 maggio 2027. L’offerta prevede due discipline – Hatha e Vinyasa – e la possibilità di combinare i corsi con un unico abbonamento, ideale per chi vuole variare gli allenamenti senza moltiplicare i costi.

Location, periodo d’iscrizione e modalità di accesso

Il contesto è la palestra delle Scuole Guido Reni, nel cuore di Bologna, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici e dotata di spazi luminosi e ventilati. Le iscrizioni saranno valide per l’intero arco temporale indicato, consentendo di partecipare alle lezioni per almeno otto mesi. È prevista una sola quota di iscrizione, senza costi aggiuntivi per l’attivazione del servizio di combinazione dei corsi, il che rende l’offerta particolarmente flessibile per studenti e non.

Orari dettagliati per Hatha e Vinyasa

Le lezioni di Hatha Yoga si svolgeranno il lunedì dalle 18:30 alle 19:30 e il giovedì dalle 18:00 alle 19:00. Questo stile alterna momenti dinamici pensati per rinforzare il corpo e liberare le tensioni, a fasi più statiche volte a migliorare elasticità e apertura posturale. Il Vinyasa Yoga è organizzato in due formule: il martedì, dalle 18:00 alle 19:00, è definito “soft” per chi ricerca un ritmo più fluido, mentre il mercoledì, dalle 18:30 alle 19:30, è indicato come “power”, con sequenze più intense e una maggiore sfida muscolare.

Struttura tipica di una lezione

Ogni incontro prevede una sequenza di asana (posture) arricchita da esercizi di pranayama (controllo del respiro) e, occasionalmente, da mantra per favorire la pulizia mentale. La fase finale è contemplativa, durante la quale i partecipanti possono gustare un momento di silenzio interiore e assimilare i benefici della pratica.

Tariffe per studenti UniBo e per il pubblico generale

Il listino prezzi è differenziato tra la comunità universitaria e gli altri frequentanti. Per gli iscritti all’Università di Bologna (UniBo) la frequenza monosettimanale ha un costo di 16 €, 1 mese 32 €, 4 mesi 110 € e l’intera stagione 195 €. La formula bisettimanale parte da 20 € a lezione, 40 € al mese, 140 € per quattro mesi e 270 € stagionalmente. Chi non è affiliato a UniBo paga leggermente di più: 21 € per lezione monosettimanale, 42 € al mese, 144 € per quattro mesi e 248 € per l’intero periodo; la versione bisettimanale costa 26 € a lezione, 52 € al mese, 175 € per quattro mesi e 335 € stagionalmente.

Scelta dell’abbonamento più conveniente

Il confronto fra le opzioni evidenzia che, per chi prevede di partecipare regolarmente, l’abbonamento stagionale risulta la scelta più economica, soprattutto per gli studenti UniBo che possono risparmiare più di 70 € rispetto al prezzo mensile prolungato. Chi ha impegni più saltuari può comunque optare per il piano mensile, mantenendo la possibilità di combinare le due discipline senza costi aggiuntivi.

Benefici concreti di Hatha e Vinyasa per il benessere psicofisico

Lo Hatha Yoga è indicato per chi desidera un approccio equilibrato: le sedute di rinforzo muscolare si intrecciano con momenti di rilassamento profondo favorendo l’eliminazione di tossine sia fisiche sia mentali. Il Vinyasa invece, enfatizza la sincronizzazione respirazione-movimento migliorando la resistenza cardiovascolare, la flessibilità articolare e la consapevolezza corporea. Entrambe le pratiche, integrate con pranayama e mantra, offrono un percorso completo verso la tranquillità interiore e la salute fisica.