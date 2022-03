Dieta del finocchio: benefici, come funziona e schema da seguire

La dieta del finocchio è un regime alimentare che permette di sgonfiare rapidamente la pancia e aiuta a mantanere il proprio peso forma. Scopriamo insieme quali sono tutti i benefici che garantisce se seguita correttamente e vediamo anche lo schema.

I benefici della dieta del finocchio

La dieta del finocchio è ricca di benefici e per questo sono molte le persone che decisono di seguirla. Mangiare il finocchio come spezza fame durante il giorno, aiuta infatti a perdere peso in quanto si tratta di un ortaggio molto povero di calorie. Trattandosi di un alimento composto quasi totalmente di acqua, è anche utile per reidratare il corpo.

Trattandosi di un ortaggio ricco di flavonoidi o fitoestrogeni, il finocchio è capace di equilibrare i livelli ormonali femminili e si rivela utile anche per stimolare la produzione di latte materno nelle donne che allattano.

Uno dei principali benefici che si ottiene consumando finocchio consiste nella riduzione del gonfiore, infatti questo ortaggio aiuta a sgonfiare la pancia.

Le proprietà che si ottengono grazie alla dieta del finocchio sono:

digestive

depurative

diuretiche

antinfiammatorie

carminative

Il finocchio è anche una verdura utile per migliorare la funzione epatica e per alleviare gli spasmi muscolari.

Come funziona la dieta del finocchio

Il finocchio è una verdura che dovrebbero tutti consumare regolarmente allo scopo di ottenere una pancia piatta.

Per ottenere il massimo dei benefici grazie alla dieta del finocchio, è bene consumare ogni giorno 1300 calorie con abbondanza non solo di finocchio, ma anche di verdura fresca in generale. Si devono anche bere infusi di finocchio abbinati ovviamente a 2 litri di acqua.

La dieta del finocchio si deve seguire per al massimo un mese e aiuta a perdere fino a 5 kg. Nelle prime settimane infatti il corpo elimina le tossine e i gas in eccesso, successivamente permette di dimagrire.

Dieta del finocchio: schema

Chi desidera seguire la dieta del finocchio deve avere ben chiaro qual è lo schema migliore per ottenere i benefici da questo regime alimentare. Quello che vi forniamo ora è solo un menù esempio, infatti la cosa importante è consumare grandi quantità di finocchi durante tutti i pasti.

A colazione è possibile consumare caffè d’orzo, latte parzialmente scremato e cereali.

Per pranzo è possibile mangiare pasta in bianco o pasta con pomodoro fresco e basilico seguita da insalata di finocchi.

A cena suggeriamo invece passato di verdure, frittata di uova e finocchi cotti con olio.

Il finocchio deve essere protagonista anche di tutti gli spuntini. Esso si può mangiare crudo oppure all’interno di centrifugati.

In totale è necessario consumare almeno 300 grammi di finocchio al giorno.