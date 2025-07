Scopri come il LEGO® Serious Play® rivoluziona la dinamica di gruppo

Immagina di trovarti attorno a un tavolo, dove una costruzione di mattoncini colorati attira l’attenzione. A prima vista, sembra un’opera disordinata, ma avvicinandoti, capisci che ogni pezzo ha un significato. Questa scena non è frutto di un gioco infantile, ma di un workshop di LEGO® Serious Play®, un metodo innovativo per stimolare la riflessione, la comunicazione e la risoluzione di problemi all’interno delle aziende. A spiegarcelo è il dottor Massimo Perciavalle, psicologo del lavoro e coach, che ci invita a scoprire come il gioco possa unirsi alla serietà del lavoro.

Un metodo che unisce gioco e serietà

Il LEGO® Serious Play® trasforma il modo in cui i team affrontano le sfide quotidiane. La costruzione con mattoncini diventa un mezzo per esplorare idee, emozioni e strategie. Durante una sessione, ogni partecipante è invitato a creare un modello tridimensionale che rappresenta un concetto o un problema aziendale. Ma non si tratta solo di un’attività ludica; attiva aree del cervello legate alla memoria e all’intuizione, rivelando pensieri e sentimenti spesso inespressi. Questo approccio permette di visualizzare le dinamiche di gruppo, affrontando insieme paure e desideri. Ma ti sei mai chiesto come le mani possano diventare il primo strumento di comunicazione in questo contesto?

Costruire con i mattoncini aiuta a dare forma a idee che altrimenti potrebbero rimanere confuse. Le metafore create durante il workshop non solo rendono il processo creativo, ma facilitano anche la comprensione delle relazioni e delle dinamiche interne al team. Ogni pezzo diventa un tassello importante per costruire un linguaggio comune, dove il gioco si trasforma in un potente strumento di connessione.

Il potere delle metafore e dello storytelling

Ogni costruzione è unica e personale, ma il vero incanto avviene quando tutte le creazioni vengono unite per formare un modello condiviso. Questo momento segna la trasformazione del gruppo in una squadra coesa. Attraverso la costruzione condivisa, le differenze tra i membri non sono più ostacoli, ma diventano opportunità per una visione comune. La narrativa che accompagna ogni modello rivela conflitti e intuizioni che possono rimanere nascosti nella routine lavorativa. Ti sei mai chiesto come un team possa affrontare una riorganizzazione in un modo così creativo?

Immagina un team che sta affrontando proprio questo: ogni membro costruisce una rappresentazione delle proprie ansie e aspettative. Questo processo non solo facilita la comunicazione, ma consente anche di visualizzare il sistema aziendale come un insieme di dinamiche vive e complesse. Le metafore, una volta condivise, parlano più forte di mille presentazioni, rendendo tangibili concetti astratti. È sorprendente come un semplice mattoncino possa trasformare il modo in cui ci relazioniamo e lavoriamo insieme!

Implementazione pratica e risultati tangibili

Per chi desidera adottare il metodo LEGO® Serious Play®, è fondamentale rivolgersi a facilitatori certificati. Questi professionisti guidano il gruppo attraverso un processo creativo e strutturato, in grado di rivelare le potenzialità nascoste dei membri. Non è necessario avere precedenti esperienze con i mattoncini; ciò che conta è la disponibilità a mettersi in gioco e a esplorare il proprio potenziale creativo. Sei pronto a scoprire il tuo lato creativo?

Dopo una sessione di LEGO® Serious Play®, i partecipanti riportano un aumento dell’energia e della motivazione. La sensazione di aver costruito qualcosa insieme, di aver condiviso risate e riflessioni, contribuisce a rinvigorire il team. Questo metodo trasforma le dinamiche di lavoro, restituendo al gruppo una dimensione umana e creativa che spesso si perde nella routine quotidiana. Quando il team inizia a costruire con mani, testa e cuore, le possibilità diventano infinite. Non è incredibile pensare a come un semplice gioco possa avere un impatto così profondo sulla nostra vita lavorativa?