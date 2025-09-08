Scopri Wanderlust 108: un’esperienza unica di benessere e consapevolezza

Dal 20 settembre al 4 ottobre, i parchi di Milano, Venezia e Roma ospiteranno Wanderlust 108, il primo e unico Mindful Triathlon al mondo. Questa manifestazione offre un’opportunità unica per promuovere il benessere fisico e mentale attraverso attività consapevoli, come corsa, yoga e meditazione. In un periodo in cui il benessere è diventato una priorità, partecipare a Wanderlust 108 permette di dedicarsi interamente a corpo, mente e spirito.

Il Mindful Triathlon: un viaggio interiore ed esteriore

Il cuore di Wanderlust 108 è il Mindful Triathlon, un percorso accessibile a tutti i livelli di fitness. I partecipanti possono scegliere tra una corsa di 5 km, una camminata consapevole o una sessione di Mindful Fitness come alternativa. Dopo l’attivazione del corpo, due sessioni di yoga guideranno verso un’esperienza di armonizzazione e concentrazione, culminando in una meditazione finale che sigilla il lavoro energetico della mattinata. Questo approccio olistico stimola il corpo e invita a una profonda introspezione.

Quest’anno, l’intento del Mindful Triathlon è quello di invitare i partecipanti a fluire con il momento presente, accogliendo ogni esperienza senza cercare di cambiarla. Ogni passo e ogni respiro diventano gesti di consapevolezza, opportunità per ascoltare se stessi e lasciarsi attraversare dalla vita.

Wanderlust Village: uno spazio di esplorazione e relax

Il Wanderlust Village completa l’esperienza, offrendo uno spazio di esplorazione e relax, aperto a tutti i partecipanti e visitatori. Qui è possibile continuare a muoversi, interagire e vivere momenti unici dopo il Mindful Triathlon. Quest’anno, il Village si arricchisce di cinque nuove aree tematiche, tra cui workshop, classi esperienziali e spazi di relax, consentendo a ciascuno di personalizzare la propria esperienza. Le attività Always On offriranno occasioni costanti di interazione e divertimento, rendendo l’intera giornata dinamica e coinvolgente.

Il Kula Market rappresenta un punto d’incontro per scoprire proposte artigianali e sostenibili, mentre le Partner Areas offriranno esperienze interattive che stimoleranno curiosità e pratiche di benessere quotidiane. Ogni angolo del Village è progettato per favorire connessione e ispirazione.

Le tappe italiane di Wanderlust 108

Le tre tappe italiane di Wanderlust 108 si svolgeranno in luoghi iconici:

Milano: 20 e 21 settembre, Parco di CityLife;

20 e 21 settembre, Parco di CityLife; Venezia: 27 settembre, Parco di San Giuliano;

27 settembre, Parco di San Giuliano; Roma:4 ottobre, Parco degli Acquedotti.

Inoltre, quest’edizione introduce un nuovo format serale, il Wander Party, dove DJ set tribali e performance dal vivo animeranno il parco dopo il tramonto, creando un’atmosfera vibrante per concludere la giornata in modo indimenticabile. Questa fusione di gioia, leggerezza e connessione rende Wanderlust 108 un evento imperdibile per chi desidera vivere un’esperienza memorabile.