Scutigere in casa: come intervenire in modo naturale

Nei luoghi della casa, particolarmente umidi, come il bagno o la cantina, si annidano insetti non molto pericolosi, ma alquanto disgustosi da vedere. Si tratta delle scutigere che possono essere molto utili. Vediamo in che modo possono aiutare e come fare per evitare un’invasione di questi insetti in casa.

Scutigere in casa

In questo periodo può esserci una vera e propria allerta di scutigere che ne approfittano per giungere in casa. Si tratta di animaletti, noti anche come centopiedi domestici, che pur essendo molto piccoli, possono creare e causare fastidio e preoccupazione nel caso si potessero avvistare in casa e in alcune stanze dell’abitazione.

Sono insetti che si distinguono per essere molto agili e rapidi. Hanno un aspetto allungato con dei segmenti lungo tutto il corpo e ognuno dei quali ha una coppia di zampe. A prima vista, possono sembrare alquanto spaventosi e inorridire per il loro aspetto, ma in realtà sono inoffensivi, oltre ad essere molto utili.

Le scutigere in casa sono importanti ed efficaci da un punto di vista ecologico dal momento che questi insetti agiscono nei confronti di altre specie in quanto allontanano gli ospiti indesiderati garantendo così una maggiore sicurezza nell’ambiente domestico. La cantina o il seminterrato sono le aree della casa dove è più facile avvistarle.

Amano queste zone poiché molto umide e buie, quindi costituiscono l’habitat perfetto di questo insetto. Sono attratte dall’umidità, quindi anche il bagno è una zona prediletta. Amano poi il materiale organico in decomposizione come legna da ardere e foglie morte. Queste aree vanno mantenute asciutte e ventilate proprio per evitare la proliferazione di questa specie.

Scutigere in casa: cosa succede

Come già detto, il bagno è un’area della casa in cui avvistare le scutigere dal momento che questa zona ricca di umidità e di acqua tende ad attirarle. A tal proposito, è bene controllare se ci sono delle perdite nelle tubature e, nel caso ripararle, in modo che non invadano questo ambiente ed evitino di giungere.

Se si nota la presenza di questi insetti in casa significa che vi sono dei problemi strutturali o di umidità, quindi è utile fare sempre molta attenzione. La cucina, il luogo adibito a lavare i piatti o usare il lavandino, è un’altra area dove si accumula umidità e questi insetti ci sguazzano molto bene. A prescindere dalla loro presenza, è bene sapere che non sono fonte di pericolo o minaccia per l’uomo.

In ogni caso, se in casa la presenza delle scutigere dovesse aumentare al punto da pensare a una vera e propria invasione di questi insetti, è bene intervenire con l’aiuto di un professionista o di rimedi adatti come Ecopest Home per effettuare un controllo di questi parassiti. Mantenere gli spazi della casa puliti e asciutti permette che questi insetti non entrino in casa e quindi essere al sicuro.

Scutigere in casa: rimedio tecnologico

