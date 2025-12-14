Semaglutide 7,2 mg: la nuova frontiera nella lotta contro l’obesità

Recentemente, il Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’Agenzia Europea per i Medicinali (Ema) ha espresso parere favorevole all’utilizzo di un dosaggio più elevato di semaglutide, fissato a 7,2 mg. Questa decisione riveste particolare importanza per le persone che affrontano il problema dell’obesità nell’Unione Europea, poiché introduce una nuova opzione terapeutica per una perdita di peso ancora più marcata rispetto alle dosi precedenti.

Il dosaggio di 7,2 mg ha dimostrato, in studi clinici, una perdita di peso media del 21% dopo 72 settimane di trattamento in pazienti affetti da obesità ma senza diabete. Questo risultato si aggiunge agli effetti positivi già registrati dalla dose di 2,4 mg, che ha mostrato benefici significativi nel ridurre le complicazioni legate al peso, come il rischio di eventi cardiovascolari gravi e il dolore associato all’osteoartrite del ginocchio.

Risultati degli studi clinici

La valutazione positiva del CHMP si basa su due studi clinici principali: STEP UP e STEP UP T2D. Il primo studio ha coinvolto soggetti obesi senza diabete, mentre il secondo si è concentrato su quelli affetti da diabete di tipo 2. I risultati hanno rivelato che circa un terzo dei partecipanti al trattamento con semaglutide 7,2 mg ha raggiunto una perdita di peso pari o superiore al 25% a 72 settimane, dimostrando un profilo di sicurezza e tollerabilità simile a quello della dose già approvata di 2,4 mg.

Dettagli sui risultati clinici

Un aspetto particolarmente interessante riguarda la composizione della perdita di peso. I dati indicano che la maggior parte del peso perso, circa 84%, è dovuta alla riduzione della massa grassa, mentre la funzione muscolare è stata preservata nei partecipanti. Questi risultati suggeriscono che il nuovo dosaggio non solo è efficace nella perdita di peso, ma è anche sicuro per la struttura corporea dei pazienti.

Prospettive future e approvazioni internazionali

Attualmente, la nuova formulazione di semaglutide è in fase di approvazione nel Regno Unito e in altri Paesi. Negli Stati Uniti, la compagnia Novo Nordisk ha ricevuto il Commissioner’s National Priority Voucher, grazie a un programma che accelera l’approvazione di farmaci che affrontano priorità sanitarie nazionali. La richiesta di autorizzazione per il semaglutide 7,2 mg è stata presentata alla FDA lo scorso novembre, con una valutazione attesa entro uno o due mesi dall’accettazione della domanda.

Questa rapidità di approvazione potrebbe fornire un accesso tempestivo a una terapia che ha il potenziale di cambiare significativamente la vita di molti pazienti affetti da obesità, migliorando la loro qualità della vita e riducendo il rischio di complicazioni associate.

Considerazioni finali

L’approvazione del nuovo dosaggio di semaglutide rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro l’obesità. Con risultati clinici promettenti e una strategia di approvazione accelerata, si auspica che questo farmaco possa diventare una risorsa fondamentale nella gestione del peso e nella prevenzione delle malattie correlate al sovrappeso. Con il supporto di un adeguato intervento sullo stile di vita, il semaglutide 7,2 mg potrebbe realmente offrire nuove speranze per chi affronta questa difficile sfida.