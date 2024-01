Simona Tabasco, attrice napoletana, è nota principalmente per il ruolo di Lucia nella serie televisiva The White Lotus per cui è stata candidata agli Emmy 2024. Ecco la skincare routine dell’attrice.

La semplice skincare routine di Simona Tabasco

Simona Tabasco, nota attrice napoletana, è conosciuta per il ruolo di Lucia nella seconda stagione della serie The White Lotus, per la quale si è aggiudicata lo Screen Actors Guild Award e ha ricevuto la candidatura al Premio Emmy 2024. La Tabasco ha esordito al cinema nel film Perez di Edoardo De Angelis, guadagnandosi il premio Guglielmo Biraghi ai Nastri d’argento. Torna poi sul set nella serie I bastardi di Pizzofalcone. Oltre che per il suo talento la giovane 29enne è ammirata per la sua semplicità e bellezza naturale.

Simona ha spiegato in cosa consiste la sua routine di bellezza e la skincare quotidiana. L’attrice di serie tv e film, ha un’altra grande passione: la moda. Infatti Simona sognava di fare la fashion stylist ma poi ha puntato tutto sulla recitazione.

Ecco la sua semplice skincare routine. I prodotti che non possono mancare nel beauty case dell’attrice napoletana sono la protezione solare, un vero must ancora di più se ci si trova in un luogo molto soleggiato come Los Angeles, dove l’attrice sta passando molto tempo. E poi il siero labbra, “Di solito lo applico la sera, ma va bene anche di giorno perché la texture è molto leggera”.

La routine della Tabasco può essere semplice, ma è tutta una questione di prodotti efficaci realizzati con ingredienti di alta qualità come quelli L’Oréal Paris per cui è stata ambassador. “È un onore lavorare con un marchio di bellezza che amo da così tanti anni”, dice l’attrice.

