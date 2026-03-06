Serata di meditazione a Pesaro sul grido del Salmo 22

La diocesi di Pesaro propone una nuova tappa del percorso «Prendi e mangia. Assaggiare la Parola di Dio», pensata per accompagnare le comunità verso la Pasqua. L’appuntamento è fissato per sabato 14 marzo 2026 nella Chiesa di Cristo Risorto di Pesaro. L’incontro prende avvio dal grido che attraversa la Scrittura: «Mio Dio, perché mi hai abbandonato?». L’obiettivo è offrire uno spazio di ascolto, meditazione e condivisione rivolto a fedeli, gruppi parrocchiali e singoli cittadini interessati all’approfondimento della vita spirituale.

L’iniziativa si inserisce nel cammino diocesano intitolato «Portare Cristo nelle vene dell’umanità», volto a tradurre la Parola in gesti concreti e in un rinnovato impegno comunitario. Attraverso interventi meditativi, performance musicali e letture artistiche, l’organizzazione intende esplorare il tema del silenzio di Dio alla luce della Pasqua, proponendo spunti concreti per la riflessione personale e comunitaria.

Il nucleo della serata: meditazione sul Salmo 22

La serata propone una riflessione centrata sul versetto del Salmo 22 citato da Gesù sulla croce. L’approccio non mira a offrire spiegazioni semplicistiche, ma a promuovere un percorso condiviso capace di tradurre in esperienza personale la sensazione del divino lontano. Gli incontri intendono mettere in dialogo il testo biblico con la vita quotidiana, favorendo uno spazio di ascolto in cui il silenzio assume valore teologico e spirituale.

La meditazione guidata accompagnerà i partecipanti nell’analisi del linguaggio poetico del salmo e nelle ricadute pratiche per la comunità. In questo contesto il termine silenzio è inteso come presenza complessa, non semplicemente come assenza. Gli esperti del settore confermano che confrontarsi con questa dimensione può offrire spunti concreti per la preparazione alla Pasqua e per la riflessione personale.

Una domanda antica e sempre attuale

Il grido «Mio Dio, perché mi hai abbandonato?» unisce dolore personale e ricerca di senso. Nel contesto della memoria cristiana della croce, la comunità è chiamata a considerare come silenzio di Dio e promessa pasquale si intreccino. Gli esperti del settore confermano che questo confronto favorisce un ascolto condiviso e un rinnovamento spirituale senza ridurre la questione a risposte preconfezionate. L’approccio resta aperto e riflessivo, volto alla maturazione della fede.

Interventi e linguaggi: musica, letture e testimonianze

L’approccio resta aperto e riflessivo, volto alla maturazione della fede. Per creare un’atmosfera di raccoglimento la serata integrerà elementi artistici. Le letture curate da Lucia Ferrati e gli interventi al violino di Cecilia Cartoceti offriranno momenti di contemplazione. La combinazione di parola e musica risponde all’idea che il dialogo tra linguaggi amplifichi la percezione del testo sacro. Tale metodo mira a rendere la meditazione collettiva più accessibile e vissuta.

La presenza di relatori e testimoni

La riflessione centrale sarà proposta da Enrico Capodaglio, con la partecipazione di Alessandro Paci. L’obiettivo è garantire profondità teologica e una voce vicina alla comunità. Le testimonianze e gli interventi sono pensati per creare uno spazio in cui domande sul senso, sulla sofferenza e sul silenzio possano essere condivise e accolte. Gli esperti del settore confermano che l’integrazione di testimonianze personali favorisce l’impatto emotivo e la partecipazione.

Per chi è pensata l’iniziativa e come partecipare

Gli esperti del settore confermano che l’integrazione di testimonianze personali favorisce l’impatto emotivo e la partecipazione. L’invito è rivolto a un pubblico ampio: gruppi parrocchiali, operatori pastorali, giovani e adulti interessati a un momento di introspezione nella settimana che precede la Pasqua. L’incontro è concepito come occasione di formazione spirituale e di comunità. Saranno proposti percorsi diversi per avvicinarsi al testo biblico, dalla meditazione guidata alle arti performative, con modalità pensate per sostenere la riflessione personale e il dialogo collettivo.

La scelta della Chiesa di Cristo Risorto nel quartiere Muraglia, in via Matteucci 29 a Pesaro, sottolinea l’intento di rendere lo spazio parrocchiale luogo di ascolto e incontro per la città. La serata inizierà alle ore 21.15 e offrirà a partecipanti e visitatori un tempo dedicato alla contemplazione e al confronto comunitario. Informazioni logistiche e eventuali modalità di accesso saranno rese note dagli organizzatori attraverso i canali parrocchiali.

Un percorso più ampio: portare la Parola nella vita quotidiana

L’appuntamento di sabato 14 marzo 2026 non è un evento isolato, ma una tessera di un più ampio progetto diocesano finalizzato a rendere la fede presente nella vita quotidiana. Inserita nel cammino diocesano Portare Cristo nelle vene dell’umanità, la serata intende promuovere pratiche concrete di ascolto, annunciare e vivere la Parola di Dio. L’obiettivo è rafforzare la credibilità della testimonianza cristiana attraverso iniziative capaci di rispondere ai bisogni reali delle persone.

La partecipazione si configura come avvio di un percorso che combina riflessione individuale e impegno comunitario. Oltre alla partecipazione all’incontro, sono previste possibilità di avviare gruppi di studio, iniziative pastorali locali e momenti di preghiera condivisa. Informazioni logistiche e modalità di accesso saranno comunicate dagli organizzatori tramite i canali parrocchiali; gli stessi canali segnaleranno eventuali sviluppi e futuri appuntamenti legati al progetto.