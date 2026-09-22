Serviddio (Colmed): “Non solo prevenire la malattia, bisogna lavorare su longevità”

(Adnkronos) – "Non è più tempo solo di prevenire la malattia: oggi è tempo di fare longevity, di fare in modo che quella grande complessità, che oggi è anche la morbilità cronica, si anticipi, si intercetti. La medicina interna è, per definizione, la medicina della complessità. Come si declina la complessità oggi nella prevenzione? Oggi longevità significa migliorare la qualità della vita e non solo aumentare gli anni della nostra vita. E allora il senso della medicina interna e della formazione è imparare ad anticipare tempi e qualità della vita. Una sfida tutt'altro che facile". Lo ha detto Gaetano Serviddio, presidente del Collegio dei docenti universitari di medicina interna (Colmed), intervenendo al Levante Fadoi Forum 'Dalla prevenzione alla sostenibilità della Salute', in corso a Bari. Il Forum, organizzato dalla Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti – sezione Puglia, in collaborazione con Regione Puglia e Nuova Fiera del Levante, mette al centro proprio il rapporto tra prevenzione, sostenibilità e integrazione delle competenze nell'ambito della salute in un'ottica One Health. "Tre sono le parole di questo mondo: collaborazione, contaminazione e multidisciplinarità – afferma Serviddio – Ciò vuol dire che, se la medicina è complessa, la prevenzione lo è ancora di più". Quindi "non è più tempo di chiudersi negli ambulatori, ma è tempo di uscire, collaborare e presentare programmi integrati". Nell'ambito della manifestazione, fino a domenica 27 settembre, è attivo l’One Health Village, iniziativa dedicata ai cittadini che offre gratuitamente la possibilità di misurare il proprio rischio cardio-nefro-metabolico e respiratorio e di ricevere indicazioni dai medici internisti. Per partecipare è necessaria la prenotazione attraverso il sito onehealthvillage.it.

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