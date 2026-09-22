Con l’avvicinarsi dell’autunno, l’ambiente diventa un terreno fertile per la comparsa di rinovirus, influenza stagionale, Covid-19, RSV e norovirus. Le basse temperature indeboliscono la mucosa nasale, l’aria secca dei riscaldamenti favorisce la sopravvivenza dei patogeni e la concentrazione in spazi chiusi facilita il contagio. In questo contesto, adottare comportamenti supportati da evidenze scientifiche può fare la differenza tra un semplice raffreddore e una malattia più grave.

Il professor Daniel Davis, esperto di immunologia presso l’Imperial College di Londra, sottolinea l’importanza di distinguere le vere soluzioni – basate su studi clinici – dalle notizie sensazionalistiche diffuse sui social. In particolare, una massiccia integrazione di vitamina C riduce la durata del raffreddore di appena l’8%, un beneficio trascurabile. Invece, sei pratiche concrete, facilmente integrabili nella routine quotidiana, hanno dimostrato di potenziare la risposta immunitaria in modo significativo.

Strategie scientifiche per rafforzare le difese immunitarie

1. Garantire un apporto adeguato di vitamina D

La vitamina D è fondamentale per la produzione di peptide antimicrobici da parte dei globuli bianchi. I nostri antenati ottenevano la maggior parte di questa vitamina dall’esposizione al sole e da cibi ricchi di grassi marini, come l’olio di fegato di merluzzo. In Italia, le ore di sole autunnali e invernali possono ancora garantire un livello sufficiente, ma è consigliabile monitorare i valori mediante un semplice esame del sangue. Un’integrazione di circa 10 µg (400 UI) al giorno è considerata sicura; l’EFSA indica una soglia massima di 100 µg (4 000 UI) giornalieri per evitare effetti collaterali.

2. Utilizzare soluzioni saline per la pulizia nasale

Il naso rappresenta la prima barriera contro i virus respiratori. L’irrigazione nasale con soluzione salina – da tre a sei volte al giorno nei primi sintomi – stimola un meccanismo naturale di difesa, favorendo l’attività dei neutrofili e riducendo la durata della malattia fino al 20 %. Il sale, infatti, accentua l’attività antivirale delle mucose, rendendo più difficile la replicazione virale nelle vie aeree superiori.

3. Sostenere il microbiota intestinale con fibre

Circa due terzi delle cellule immunitarie risiedono nell’intestino; per questo il microbiota è cruciale per una risposta efficace. Una dieta ricca di fibra alimentare (avena, mele, arance, lenticchie, ceci, asparagi) favorisce la produzione di acidi grassi a catena corta, molecole che stimolano i linfociti T e migliorano la difesa contro l’influenza A. L’assunzione del probiotico Lactobacillus rhamnosus GG è stata associata a sintomi più lievi durante il raffreddore.

4. Mantenere un peso corporeo sano

Il tessuto adiposo in eccesso rilascia costantemente molecole pro-infiammatorie, mantenendo l’organismo in uno stato di infiammazione cronica di basso grado. Questa condizione sovraccarica il sistema immunitario, riducendone la prontezza contro le infezioni virali. Perdere i chili superflui consente al corpo di ristabilire una risposta immunitaria più rapida ed efficiente, diminuendo la probabilità di contrarre virus respiratori.

5. Contrastare la sedentarietà con movimento regolare

Il sistema linfatico, responsabile del trasporto delle cellule immunitarie, dipende dall’attività muscolare per funzionare correttamente. Periodi prolungati di sedentarietà rallentano il flusso linfatico, limitando la capacità di individuare e neutralizzare i patogeni. Interrompere la permanenza seduta ogni ora – con brevi passeggiate, l’uso di scrivanie regolabili o semplici esercizi durante le telefonate – favorisce una circolazione linfatica ottimale.

6. Proteggere il sonno dall’esposizione digitale

Il sonno è regolato da un ritmo circadiano che influenza direttamente le cellule immunitarie. Dormire meno di sei ore aumenta il rischio di infezioni del 25 %. Inoltre, la luce blu emessa da smartphone e computer in serata altera l’orologio biologico, compromettono la qualità del riposo e, Un “coprifuoco digitale” verso le 20:00, lontano dagli schermi, permette di raggiungere un sonno profondo e rigenerante, fondamentale per combattere i virus stagionali.