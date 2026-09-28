Il prossimo weekend di settembre si preannuncia diverso dal solito: alle 10:30 di domenica 27, l’Auditorium Casa Creativa, situato in Via Romania 11 a Cecchina (frazione di Albano Laziale), aprirà le porte a una sessione di Silent yoga. L’evento, completamente gratuito, è pensato per chi desidera concedersi un momento di quiete senza lasciare la città, e fa parte delle attività previste dal Ciclamini Festival. La proposta si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione culturale e giovanile, dove arte, musica e benessere si fondono per creare un’esperienza multisensoriale.

Un progetto condiviso tra istituzioni e realtà creative

Il Silent Yoga nasce all’interno del progetto Casa Creativa – Ciclamini: per fare un festival ci vuole un fiore promosso dal Comune di Albano Laziale in co-progettazione con Justintwo. Il finanziamento proviene dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale (ANCI). L’iniziativa è inserita nel più ampio percorso “PLUS ULTRA – Quando la creatività è di casa”, gestito da Justintwo ETS, che mira a trasformare gli spazi urbani in laboratori di espressione e benessere. Grazie a questo supporto, l’evento non richiede alcun contributo economico ai partecipanti, ma è necessario prenotare il posto tramite il QR code presente sulla locandina.

La pratica guidata da Alexandra Zelunko e il sound di Munotida Chinyanga

L’esperienza di Silent Yoga sarà condotta da Alexandra Zelunko insegnante certificata con anni di esperienza in discipline corporee, meditazione e movimento consapevole. La sua capacità di accompagnare i praticanti in un viaggio interno è potenziata dall’ambientazione sonora creata dal DJ set di Munotida Chinyanga. Il ritmo elettronico e le sonorità etniche, mixate in tempo reale, sostituiscono le tradizionali musiche di sottofondo, permettendo a ciascun partecipante di sincronizzare il proprio flusso respiratorio con le vibrazioni più intime della scena. Si tratta, quindi, di un format innovativo che combina yoga silenzioso e musica d’atmosfera, favorendo un profondo stato di rilassamento e concentrazione.

Dettagli logistici e modalità di iscrizione

L’auditorium, con una capienza di circa 120 persone, è attrezzato per garantire spazi ampi e luminosi, ideali per la pratica a corpo libero. I partecipanti dovranno indossare abbigliamento comodo e portare il proprio tappetino, anche se ne saranno disponibili alcuni in numero limitato per chi ne fosse sprovvisto. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata scansionando il QR code stampato sulla locandina o consultando la piattaforma online dedicata. Una volta confermata l’iscrizione, verrà inviata una mail di conferma con indicazioni su parcheggio, accessibilità e reperibilità dei bagni. L’ingresso è gratuito, ma il rispetto delle norme di comportamento e l’uso di cuffie sono richiesti per mantenere l’atmosfera silenziosa.

L’evento è un chiaro esempio di come le istituzioni locali, le imprese creative e le amministrazioni nazionali possano collaborare per offrire iniziative gratuite di alta qualità, rivolte a tutti i cittadini. Non resta che prenotare, indossare il proprio abbigliamento più comodo e lasciarsi guidare dal respiro e dalla musica in una mattina di settembre all’interno del Ciclamini Festival.