L’abbronzatura ci rende più belli, sereni, di buonumore ma è importante sapersi proteggere prima di esporsi al sole. Altrimenti uno dei rischi più diffusi è proprio quello di spellarsi. Ecco 5 consigli su cosa fare per la spellatura da sole sul viso.

Spellatura da sole sul viso, cosa fare? 5 consigli e accorgimenti

L’abbronzatura uniforma l’incarnato, copre le imperfezioni e, secondo alcuni studi, cura anche il malumore. Capita però, spesso, che pur di sembrare più scure esageriamo e ci ustioniamo. L’eritema, oltre ad essere doloroso, è anche la causa più frequente della spellatura che, soprattutto sul viso, è antiestetica e difficile da coprire. Ecco 5 consigli su cosa fare per rimediare alla spellatura da sole sul viso.

La prima cosa da fare per evitare che il danno si espanda è idratare il viso con creme lenitive e nutrienti. L’idratante, infatti, bloccherà subito l’avanzare della desquamazione e rinfrescherà la pelle. Il gel d’Aloe Vera è un toccasana per le pelli stressate e può essere utilizzato sia come doposole quotidiano, sia per curare eritemi, punture ed irritazioni.

Anche la Calendula è un ottimo rimedio naturale contro le ustioni, infatti gli estratti della pianta sono noti per le proprietà antinfiammatorie, emollienti ed antisettiche.

Per una dose extra di idratazione, scegliete gel doccia e detergenti viso che siano molto nutrienti, ad esempio a base di burro di karité, che riescano a mantenere viva l’abbronzatura, diventando al contempo un ottimo rimedio per la pelle spellata.

Altro rimedio per la spellatura sul viso: contro la pelle spellata il migliore tra i rimedi è l’esfoliazione, per eliminare le cellule morte e stimolare la rigenerazione cellulare. Da non sottovalutare il potere degli scrub fai-da-te con ingredienti naturali.

Esfoliare la pelle è molto utile non solo per sbarazzarsi della pelle morta dopo la scottatura e rendere la desquamazione meno evidente, ma anche per stimolare la rigenerazione cellulare.

Una delle conseguenze più spiacevoli del rimuovere la pelle morta dopo una scottatura sul viso sono le macchie scure dovute alle differenze di colore tra pelle nuova e non abbronzata e quella vecchia: meglio agire con sieri esfolianti chimici (e non meccanici) per la delicata zona del viso.

Se si presenta pelle spellata a macchie, tutto ciò che si può fare è portare pazienza ed eventualmente mascherare il problema con qualche goccia di autoabbronzante da mischiare alla crema idratante per uniformare il colorito della pelle, oppure usare una BB o CC cream leggera.

Ultimo consiglio: utilizzare guanti e spugne apposite con cui massaggiare delicatamente la zona, ovviamente se non dolorante. Scegliete poi una crema dalla texture leggera poiché una molto ricca o un olio potrebbero essere troppo grasse per la pelle del viso.

La perdita dello strato più superficiale della pelle, data dalla spellatura, è un fenomeno del tutto naturale che permette la rigenerazione dei tessuti dell’epidermide. Infatti, il corpo produce continuamente nuovi corneociti (le cellule dello strato corneo, il più esterno dell’epidermide). In questo modo può sostituire le cellule morte e invecchiate che formano gli strati più superficiali della pelle.

Non solo, la desquamazione contribuisce anche alla riparazione di eventuali danni cutanei. Basta pensare ai raggi ultravioletti responsabili delle ustioni solari: il danno, visibile sotto forma di un comunissimo effetto collaterale della tintarella (la “scottatura”), viene riparato eliminando lo strato più esterno della pelle.

In questo caso alla desquamazione della pelle si associano spesso sintomi come irritazioni cutanee, prurito, rossore, bruciore e secchezza, a cui possono aggiungersi anche vesciche, ulcere e dolore.

Dopo l’esposizione al sole è bene utilizzare un doposole che aiuti a idratare l’epidermide. In questo modo ci si può garantire un’abbronzatura sana: grazie alla produzione di melanina, la pelle abbronzata assumerà un bel colorito e non correrà né il rischio di spellature né quello di altri inestetismi.