Strategie per la prevenzione e il trattamento delle epatiti virali in Italia

Il 28 luglio si celebra la Giornata Mondiale delle Epatiti, un momento cruciale per riflettere su quanto sia fondamentale sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo la prevenzione e il trattamento delle epatiti virali. Queste malattie, nonostante siano prevenibili e curabili, continuano a costituire una seria minaccia per la salute pubblica, causando ogni anno circa 1,3 milioni di decessi nel mondo. In Italia, il programma nazionale di screening per l’epatite C è stato avviato, ma le sfide da affrontare rimangono numerose, soprattutto nel raggiungere le popolazioni più vulnerabili.

La situazione attuale delle epatiti virali in Italia

In Italia, il panorama relativo alle epatiti virali, in particolare l’epatite C, è più complesso di quanto si possa pensare. Nonostante i dati dimostrino che una diagnosi precoce possa salvare vite, solo il 12% della popolazione target ha effettuato il test per l’epatite C. Questo è un dato allarmante: le epatiti possono portare a complicazioni gravi come cirrosi, scompenso epatico e cancro al fegato. Antonio Gasbarrini, direttore scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, ha messo in evidenza come uno screening più ampio potrebbe prevenire migliaia di decessi e casi di epatocarcinoma nei prossimi dieci anni.

Attualmente, il programma nazionale di screening si rivolge a categorie specifiche, come i nati tra il 1969 e il 1989, i detenuti e le persone con dipendenze. Tuttavia, molte altre persone, in particolare quelle in condizioni di vulnerabilità, rimangono escluse da queste opportunità di diagnosi e cura. Ma come possiamo garantire che tutti abbiano accesso a test e trattamenti? È essenziale adottare misure per coinvolgere anche queste fasce della popolazione, riducendo così l’incidenza delle epatiti e assicurando l’accesso alle cure.

Iniziative significative per la prevenzione

Una delle iniziative più promettenti è il progetto ‘Test in the City’, sviluppato in collaborazione con Gilead Sciences e la Rete Fast Track Cities italiane. Questo progetto ha come obiettivo quello di facilitare l’accesso ai test per l’epatite C e B, oltre che per l’HIV, somministrando i test in luoghi frequentati dalle popolazioni vulnerabili, come ambasciate, eventi sportivi e centri di accoglienza. Fino ad oggi, sono stati effettuati circa 4.000 test, con un tasso di positività del 2,48%. I risultati dimostrano chiaramente l’importanza di raggiungere le persone nei contesti in cui si trovano, facilitando così l’accesso a diagnosi e trattamenti.

Stefano Fagiuoli, direttore dell’Unità complessa di Gastroenterologia, epatologia e trapiantologia dell’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ha sottolineato l’importanza di promuovere test opportunistici negli ospedali e di coinvolgere i medici di medicina generale. Queste azioni sono fondamentali per aumentare la consapevolezza e l’accesso allo screening, cercando di abbattere le barriere che ancora esistono. Ma cosa possiamo fare noi per contribuire a questa causa?

Prospettive future e obiettivi di eradicazione

Il traguardo di eradicare l’epatite C entro il 2030, come indicato dall’OMS, è ancora una sfida complessa. Tuttavia, grazie all’impegno di diverse istituzioni e professionisti del settore sanitario, l’Italia sta tracciando un percorso promettente verso questa meta. È fondamentale continuare a monitorare le performance delle iniziative di screening e raccogliere dati significativi per migliorare le strategie messe in atto. Ti sei mai chiesto quali passi possiamo intraprendere per aiutare a raggiungere questo obiettivo?

Per monitorare l’efficacia delle campagne di screening, è cruciale stabilire KPI chiari, come il tasso di partecipazione ai test e il numero di diagnosi precoci effettuate. Solo attraverso un’analisi rigorosa e una continua ottimizzazione delle strategie sarà possibile aumentare l’accesso alla diagnosi e al trattamento delle epatiti virali, contribuendo a salvare vite e migliorare la salute pubblica nel nostro Paese. È ora di agire insieme per un futuro più sano!