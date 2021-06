Il tè verde è una bevanda molto apprezzata in tutto il mondo per via delle sue numerose proprietà benefiche per l’organismo. Non tutti sanno che questo prodotto è anche un eccellente rimedio contro l’acne e che quindi può essere utilizzato anche per avere dei benefici a livello cosmetico.

Tè verde per eliminare l’acne

Il tè verde è ricco di tannini che lo rendono in grado di ridurre il gonfiore e le infiammazioni della pelle e proprio per questo motivo risulta essere davvero ottimo per trattare l’acne. Questo prodotto è in grado anche di ridurre la quantità di sebo prodotta dalla pelle e di conseguenza agisce anche come disintossicante nei confronti della pelle.

Questo prodotto è anche un ottimo antibatterico naturale e funziona anche come astringente naturale.

Proprio per via di tutti questi benefici cosmetici, in commercio esistono un gran numero di prodotti a base di tè verde.

Tè verde contro l’acne e i punti neri

Il tè verde è molto ricco di polifenoli e di antiossidanti che lo rendono in grado di eliminare le tossine presenti nella pelle e di ridurre anche le infiammazioni. Grazie anche all’effetto astringente, questo prodotto è capace di ridurre la produzione di sebo ed evita che compaiano brufoli e punti neri in quanto li secca.

Come usare il tè verde per ridurre l’acne

Per sfruttare il tè verde allo scopo di ridurre l’acne è necessario prepare questa bevanda e poi, con un po’ di cotone, applicarla sul viso. Si tratta di un ottimo tonico semplice da realizzare e dalla grande efficacia. Applicatelo tre volte al giorno e dopo qualche giorno noterete dei miglioramenti.

La sera potete anche seguire un trattamento leggermente diverso. In questo caso dovete aggiungere dell’aceto di mele al tè verde e applicarlo sempre come tonico.

Lasciatelo agire tutta la notte e al mattino lavate il viso con cura.