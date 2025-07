Tecniche avanzate nella chirurgia fetale per la Ttts

La sindrome da trasfusione feto-fetale (TTTS) è una delle sfide più complesse che la medicina fetale si trova ad affrontare. In Italia, colpisce circa 300 gravidanze gemellari monocoriali ogni anno. Recentemente, il Policlinico Gemelli di Roma ha fatto passi da gigante nella terapia in utero per combattere questa patologia, grazie a un team di specialisti altamente qualificati. Ma cosa significa realmente tutto questo per il destino di questi gemelli? E come può un intervento salvare la vita di due piccoli che stanno per venire al mondo?

La TTTS: un quadro clinico complesso

Per capire la gravità della TTTS, è fondamentale sapere che si tratta di un’alterazione dell’architettura vascolare della placenta. Questo porta a un flusso sanguigno squilibrato tra i gemelli, creando due situazioni opposte: da un lato abbiamo un feto ‘donatore’, che soffre di ipoperfusione e riduzione del liquido amniotico, e dall’altro un feto ‘ricevente’, che vive un sovraccarico circolatorio e un eccesso di liquido amniotico. Tullio Ghi, direttore della UOC di ostetricia e patologia ostetrica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, mette in guardia: senza interventi, il rischio di mortalità in utero o di parto prematuro è estremamente elevato.

Negli ultimi decenni, la chirurgia fetale ha fatto progressi notevoli. Sin dagli anni ’80, si è cercato di risolvere malformazioni rare con interventi in utero. Oggi, grazie a tecniche moderne e tecnologia avanzata, l’attenzione si concentra sulla correzione della TTTS. I risultati clinici parlano chiaro: c’è un incremento significativo nella sopravvivenza dei gemelli e una riduzione dei danni neurologici. È incredibile pensare a come la scienza possa trasformare situazioni disperate in speranza!

Intervento ‘Robin Hood’: la laser-coagulazione fetoscopica

Tra i metodi più all’avanguardia per trattare la TTTS, spicca l’intervento noto come ‘Robin Hood’. Questo nome curioso si riferisce alla laser-coagulazione fetoscopica delle anastomosi placentari. Ma come funziona? Alessandra Familiari ci spiega che si tratta di una tecnica endoscopica che consente di accedere all’utero tramite una piccola telecamera. Grazie a questo approccio, i medici possono localizzare con precisione i vasi sanguigni che causano lo squilibrio nel flusso sanguigno tra i due feti.

Una volta identificati, viene inserita una fibra laser per coagulare i vasi problematici, separando così le circolazioni dei due gemelli. Questo intervento riesce a neutralizzare il passaggio anomalo di sangue, migliorando le condizioni di entrambi i feti e aumentando le probabilità di una gravidanza sana e senza complicazioni. Non è affascinante pensare a come la tecnologia possa fare la differenza in momenti così delicati?

Risultati e prospettive future nella chirurgia fetale

I risultati ottenuti attraverso questi interventi sono davvero impressionanti. Secondo le statistiche, fino al 60% dei gemelli può sopravvivere senza danni neurologici, mentre almeno un gemello ha un tasso di sopravvivenza che raggiunge l’80%. Questi numeri non sono solo cifre: rappresentano un progresso straordinario nel campo della medicina fetale e dimostrano l’importanza di tecniche innovative e di un approccio multidisciplinare nella lotta contro la TTTS.

Guardando al futuro, la speranza è di continuare a sviluppare e perfezionare queste tecniche, rendendole sempre più accessibili e integrate nelle pratiche ostetriche quotidiane. La sinergia tra tecnologia avanzata e competenze specialistiche sarà fondamentale per affrontare le sfide che la sindrome da trasfusione feto-fetale presenta, offrendo nuove opportunità per salvare vite e migliorare il benessere dei bambini non ancora nati. Ma tu, cosa ne pensi? È straordinario come la medicina possa evolversi e offrirci nuove chance, non credi?