Telefono Amico Italia: un anno di ascolto e supporto nel 2024

Nel 2024, Telefono Amico Italia ha registrato quasi 110.000 richieste di aiuto, un numero che racconta chiaramente quanto sia diventato cruciale un servizio dedicato all’ascolto e al supporto psicologico. Ma cosa si cela dietro queste cifre? Questo fenomeno non rappresenta solo un aumento della domanda di aiuto, ma segna anche una vera e propria trasformazione nei modi in cui le persone si connettono con i servizi di supporto. Analizzando i dati raccolti, possiamo scoprire chi cerca aiuto e quali sono le motivazioni che li spingono a contattare il servizio.

Un panorama in evoluzione

Oggi, il numero unico nazionale di Telefono Amico, 02 2327 2327, ha gestito ben 95.000 chiamate, offrendo oltre 22.200 ore di ascolto, equivalenti a 929 giorni consecutivi. Questo rappresenta un notevole incremento rispetto all’anno passato, quando le ore di ascolto erano state 21.600. È interessante notare che, nonostante un calo del 6% nel numero totale di chiamate, la durata media dei contatti telefonici è aumentata a 21 minuti. Cosa significa tutto questo? Si tratta di un segnale chiaro: la necessità di stabilire un legame umano profondo è in crescita. Come sottolinea Cristina Rigon, presidente di Telefono Amico Italia, «Chi chiama ha bisogno di più tempo e di sentirsi davvero ascoltato».

Ma non è solo il supporto telefonico a vivere un momento di crescita. I canali digitali, come WhatsApp Amico (324 011 7252) e il modulo email anonimo sul sito, hanno visto un incremento notevole. Questi strumenti sono particolarmente apprezzati dalle generazioni più giovani: il 65% degli utenti di WhatsApp è composto da donne, e il 27% rientra nella fascia di età 26-35 anni. Nella corrispondenza via email, invece, il 67% degli utenti è femminile, con una presenza significativa di adolescenti: ben il 12,6% ha tra i 15 e i 18 anni.

Fattori di vulnerabilità e suggerimenti per affrontarli

Ma quali sono le motivazioni che spingono le persone a contattare Telefono Amico Italia? I motivi sono molteplici, e diventano particolarmente evidenti nei mesi estivi, un periodo che può rivelarsi critico per chi vive situazioni di fragilità psicologica. Il professor Maurizio Pompili, psichiatra e docente alla Sapienza Università di Roma, ci ricorda che «l’interruzione della routine quotidiana, il caldo e i ritmi alterati possono aggravare disturbi come ansia e depressione, facendo emergere un senso di vuoto e isolamento». Ma come possiamo affrontare al meglio questo periodo dell’anno?

È fondamentale seguire alcune indicazioni pratiche. Prima di tutto, mantenere una routine, anche se modificata, può aiutare a ridurre il senso di disorientamento. Inoltre, dedicare del tempo ad attività che portano gioia e soddisfazione personale, come hobby o sport, può contribuire al nostro benessere emotivo. Infine, non dimentichiamo l’importanza di promuovere la comunicazione e il supporto reciproco tra amici e familiari: un gesto semplice, ma fondamentale.

Innovazioni e ricerca nel supporto psicologico

Telefono Amico Italia non si ferma qui. Sta avviando un progetto di ricerca innovativo in collaborazione con il Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. L’obiettivo? Analizzare i dati anonimi del servizio di ascolto attraverso metodi statistici e intelligenza artificiale, sviluppando indicatori di “sentiment” sociale che possano spiegare o prevedere fenomeni economici e sociali complessi. Secondo il professor Michele Costola, responsabile scientifico del progetto, «I dati raccolti offrono un osservatorio unico sullo stato emotivo collettivo. Vogliamo esplorare come questi possano correlarsi con crisi economiche o cambiamenti sociali».

Attualmente, il servizio si avvale di oltre 600 volontari attivi in 20 centri locali e un centro virtuale, TAG – Telefono Amico Generation, dedicato ai giovani tra i 18 e i 40 anni. Questa rete di supporto è fondamentale per garantire che ogni chiamata riceva l’attenzione e il sostegno necessari. I numeri del 2024 confermano un dato chiaro: il bisogno di ascolto cresce e cambia forma, ma rimane centrale per il benessere emotivo della popolazione. I giovani, in particolare, chiedono aiuto sempre più frequentemente, anche tramite messaggi. L’impegno di Telefono Amico Italia è di essere presente, ogni giorno, per tutti coloro che necessitano di supporto.