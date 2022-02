La tisana alla cicoria è una bevanda davvero salutare per l’organismo. Il suo consumo infatti aiuta a restare in salute grazie alle proprietà benefiche che offre. Scopriamo insieme quali sono i principali benefici della tisana alla cicoria.

Tisana alla cicoria per digerire meglio

La tisana alla cicoria è molto utile per aiutare la digestione in modo del tutto naturale. Questa bevanda andrebbe quindi sorseggiata dopo i pasti più sostanziosi per riuscire a digerire nel migliore dei modi. La cicoria, infatti, contiene delle importanti sostanze che contribuiscono alla secrezione della bile consentendo una digestione corretta.

Tisana alla cicoria per fegato e intestino

Questa bevanda è molto utile per proteggere e depurare il fegato. Il sapore amaro della tisana alla cicoria aiuta a rinvigorire e depurare il fegato attenunando in tal modo eventuali problemi a livello epatico.

Chi soffre di problemi di fegato, quindi, dovrebbe imparare a prendere l’abitudine di bere questa deliziosa bevanda ricca di benefici.

La tisana alla cicoria è utile anche per regolarizzare le funzioni intestinali. La cicoria infatti è ricca di fibra e di inulina, per questo è utile a riequilibrare la flora batterica intestinale in maniera del tutto naturale. La tisana in questione è anche davvero utile per rendere più forti i batteri buoni dell’intestino e li rende più resistenti contro gli attacchi degli agenti patogeni.

La presenza di inulina rende la tisna alla cicoria anche molto utile per tutti coloro che hanno problemi di diabete. Essa infatti permette di stabilizzare i livelli di glucosio nel sangue.

Le proprietà antiossidanti della tisana alla cicoria

La tisana alla cicoria è una bevanda ricca di polifenoli che svolgono una grande azione antiossidante nell’organismo. Sorseggiare spesso questa bevanda calda aiuta quindi a proteggere le cellule del corpo dallo stress ossidativo causato dai radicali liberi.

Grazie alla tisana realizzata con la cicoria, dunque, si rallenta anche l’invecchiamento cellulare.