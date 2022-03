La tisana curcuma e limone è una bevanda da gustare calda che regala grandi benefici alla salute dell’organismo. Sorseggiare giornalmente questa tisana consente di rimanere in salute più a lungo per via delle sue proprietà straordinarie. Scopriamo quindi come realizzare la bevanda e vediamo quali sono i principali motivi per berla.

Tisana curcuma e limone: come prepararla

La tisana curcuma e limone è una bevanda davvero molto semplice da preparare e per questo tutti possono realizzarla a casa. Per preparare questa tisana sono necessari i seguenti ingredienti:

1 tazza di acqua

succo di 1 limone

1 cucchiaino di curcuma

1 cucchiaio di miele

1 pizzico di pepe

Una volta ottenuti tutti gli ingredienti, mettete a bollire un pentolino con una tazza di acqua.

Una volta che l’acqua inizia a bollire, è necessario spegnere la fiamma e versare la curcuma e il pepe all’interno del pentolino. Coprire quindi con un coperchio e lasciare in infusione per 5 minuti.

Mescolare quindi la bevanda e unire il succo di limone. Aggiungere poi del miele per addolcire il tutto. Prima di berla, ricordate di filtrare la tisana e mettetela in una tazza.

Benefici della tisana curcuma e limone

Per ottenere il massimo dei benefici dalla tisana curcuma e limone, vi suggeriamo di bere un paio di tazze al giorno di questa deliziosa bevanda.

La curcuma e lo zenzero aiutano infatti l’organismo a restare in salute grazie alle sue importanti proprietà antiossidanti, antisettiche e cicatrizzanti. Prendere l’abitudine di bere frequentemente la tisana è un ottimo modo per contrastare l’invecchiamento cellulare e per purificare il fegato.

La tisana curcuma e limone è anche utile in caso di mal di gola e per questo è consigliata durante l’inverno.

Controindicazioni della tisana curcuma e limone

Come per ogni tisana, anche in questo caso è necessario non superare le quattro tazze al giorno. Un eccesso potrebbe portare dei problemi e quindi è bene evitare di esagerare.