La tisana frutti tropicali essiccati è una bevanda ricca di benefici per la salute e per questo sorseggiarla quotidianamente è davvero una buona pratica. Scopriamo quindi quali sono le proprietà di questa bevanda e impariamo anche a prepararla in maniera corretta.

Tisana frutti tropicali essiccati come energizzante

La tisana con frutti tropicali essiccati è una bevanda davvero gustosa che permette di migliorare molto lo stato di salute di chi la sorseggia. Tale bevanda è realizzata con degli ingredienti dal sapore ottimo che vantano anche proprietà energizzanti. Questa tisana è infatti davvero perfetta per chi desidera ottenere un’immediata carica.

Bere al mattino la tisana con frutti tropicali essiccati permette di iniziare la giornata nel migliore dei modi e rende più semplice affrontare anche le giornate più complesse e pesanti.

Tisana frutti tropicali essiccati per digerire meglio

Chi ha problemi di digestione può sfruttare i benefici offerti dalla tisana frutti tropicali essiccati. Questa bevanda davvero gustosa è ideale infatti per donare un maggiore stato di salute allo stomaco riducendo la sensazione di pesantezza.

Suggeriamo quindi di bere una tisana realizzata con frutta tropicale essiccata dopo aver mangiato pesante. La tisana può essere bevuta anche alla sera per digerire rapidamente prima di dormire.

Come preparare la tisana frutti tropicali essiccati

Preparare la tisana frutti tropicali essiccati è davvero molto semplice, infatti per ottenerla servono solamente pochi ingredienti:

10 gr di pezzi di cocco disidratato

disidratato 20 gr di mango essiccato in pezzi

essiccato in pezzi 10 gr di papaya essiccata

essiccata 10 gr di ananas essiccato

Una volta reperiti tutti gli ingredienti necessari, si devono mettere 250 ml di acqua sul fuoco. Una volta che l’acqua sarà arrivata a bollore, vanno aggiunti tutti gli ingredienti che devono essere lasciati in infusione per alcuni minuti.

Successivamente, è necessario filtrare il tutto e sorseggiare la bevanda ancora calda. Per renderla ancora più gustosa, vi suggeriamo di aggiungere un po’ di miele.