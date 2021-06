La tisana al papavero è una bevanda molto apprezzata per via delle sue proprietà e dei suoi benefici. I motivi per realizzare e per bere questa tisana sono infatti molti e anche differenti tra loro. Scopriamo insieme come prepararla e perchè berla fa così bene all’organismo.

Tisana al papavero: come prepararla

La tisana al papavero è davvero molto semplice da preparare. Infatti per realizzarla è necessario semplicemente mettere a bollire dell’acqua e poi aggiungervi circa un cucchiaino di petali essiccati di papavero. Si deve poi lasciare riposare per circa 10 minuti e successivamente è necessario filtrare la bevanda.

Questa tisana andrebbe sorseggiata quando è ancora calda per poter ottenere il massimo dei suoi benefici. Infatti il papavero è un rimedio naturale davvero molto utile per migliorare il sonno e anche per ridurre i problemi legati alla tosse.

Tisana al papavero per dormire meglio

Sorseggiare una tisana al papavero prima di dormire consente di migliorare il sonno in meniera del tutto naturale. Uno dei principali benefici offerti da questa bevanda consiste proprio nella sua capacità di conciliare il sonno in modo efficace per via delle proprietà che il papavero contiene.

L’azione sedativa del papavero consente non solo di dormire sonni tranquilli, ma anche di ridurre l’ansia e lo stress in modo sempre naturale.

Il papavero infatti vanta un’azione calmante sul sistema nervoso.

Tisana al papavero contro la tosse

La tisana al papavero è anche molto utile in caso di tosse. Il papavero contiene infatti alcune specie di alcaloidi che permettono di trattare la tosse in modo naturale. Il papavero è quindi uno dei rimedi migliori per ridurre la tosse, ma consente anche di espellere il muco regalando un migliore stato di salute.

Per avere il massimo dei benefici dalla tisana realizzata con questo fiore, vi consigliamo di aggiungere un cucchiaio di miele.