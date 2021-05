Ansia e stress spesso accompagnano le giornate di molte persone. Per cercare di ritrovare un po’ di serenità è possibile bere delle tisane realizzate con ingredienti naturali ricchi di proprietà benefiche rispetto a questi disturbi. Una delle tisane più conosciute per ritrovare la calma è certamente la camomilla, ma oltre a questa bevanda molto famosa è possibile anche realizzarne altre altrettanto utili.

Scopriamo insieme quali sono le migliori tre tisane contro ansia e stress.

Tisane contro ansia e stress: le migliori

Tisane contro ansia e stress: al biancospino

Le tisane al biancospino sono un ottimo rimedio per chi soffre di ansia. In caso di tachicardia, sudorazione eccessiva e nervosismo, questa bevanda è ottima per migliorare la salute. I benefici di questa tisana derivano in particolare dai suoi due principi attivi: la vitexina e l’iperoside.

Per realizzare questa tisana sedativa dovete semplicemente mettere del biancospino secco in acqua bollente e attendere per 10 minuti. Filtrate e bevete.

Tisane contro ansia e stress: alla passiflora

Le tisane alla passiflora sono un rimedio naturale molto efficace per ridurre lo stress e migliorare il sonno notturno. Questa pianta è infatti ricca di proprietà che la rendono in grado di donare effetti sedativi e analgesici. Le bevande agiscono bene nei confronti del sistema nervoso.

Per preparare la tisana dovete mettere un po’ di passiflora essicata in una tazza di acqua bollente e lasciarla riposare per 10 minuti. Filtrate e poi bevete quando ancora è calda.

Tisane contro ansia e stress: alla lavanda

Le tisane alla lavanda sono ottime per migliorare l’umore in caso di forte stress e di ansia. Queste bevande infatti donano il buonumore e risultano quindi utili ad affrontare al meglio i periodi negativi della vita.

Per preparare queste tisane dovete semplicemente prendere due cucchiaini di fiori di lavanda e metterli in una tazza di acqua bollente. Lasciate riposare per 10 minuti e poi filtrate Bevete quando è ancora calda.

Per avere il massimo dei benefici vi consigliamo di berla prima di andare a dormire, ma è ottima anche durante il giorno per ritrovare serenità.